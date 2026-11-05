Irapuato presenta 19 convocatorias culturales para 2027; buscan impulsar el talento artístico

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato presentó la oferta del Sistema Municipal de Convocatorias Culturales 2027, que contempla 19 convocatorias anuales en disciplinas como danza, teatro, literatura, artes visuales, música y gastronomía, con el objetivo de impulsar el talento artístico del municipio.

Durante el anuncio, realizado junto con la premiación de la primera edición del programa “Constelando Espacios para la Escritura Creativa”, autoridades municipales destacaron que, en los últimos cinco años, este sistema ha registrado la participación de más de 3 mil 800 creadoras y creadores.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reconoció el compromiso de artistas e instituciones educativas que respaldan los proyectos culturales y destacó la importancia de dar continuidad a las acciones que fortalecen la actividad artística de la ciudad.

“Irapuato está cambiando, y muestra clara de ello es lo que sucede en el arte y la cultura. No nos conformamos con menos; al contrario, vayamos juntos por más; este impulso no se da solo desde el gobierno, se da con el compromiso y la confianza de toda una comunidad que ama a su ciudad”, expresó.

La directora general del Instituto de Cultura y Turismo (ICULTUR), Gloria Cano de la Fuente, destacó el crecimiento de la actividad cultural y señaló que el Sistema Municipal de Convocatorias se ha convertido en un referente para la promoción del talento artístico en Guanajuato y la región Bajío-Occidente.

“Constelar significa reconocernos, vernos, atendernos, conectarnos y generar una red. Hoy Irapuato cuenta con una comunidad artística fuerte, dinámica y con una presencia cada vez mayor dentro y fuera de nuestra ciudad… El arte ya los tocó, los está inspirando y abre una nueva forma de vida profesional para todos ellos”, compartió.

Estas son las convocatorias culturales de Irapuato para 2027

Entre las principales actividades anunciadas para el próximo año se encuentran las siguientes:

– Gastronomía: el concurso gastronómico dedicado a la fresa, fruto emblemático de Irapuato, que se desarrollará durante la edición número 14 del Festival de la Fresa.

– Artes escénicas y visuales: el Festival de Intervenciones Urbanas “Mi barrio, mi identidad”; la Muestra de Plástica Irapuatense “La mirada de lo nuestro”; las muestras municipales de Danza y Teatro; el Galardón Roberto Rivera y Góngora; el Premio Salvador Almaraz y “Así te canto Irapuato”.

– Literatura, torneos y tradiciones: actividades de la Feria del Libro; convocatorias de cuento, poesía y ensayo, entre ellas “Constelando Espacios” y “Lo que más amo de Irapuato”; torneos municipales de cubo Rubik y ajedrez; muestras gastronómicas de la fresa y concursos tradicionales de catrinas, tapetes y altares de muertos.

Con estas actividades, el municipio busca fortalecer su comunidad artística, preservar sus tradiciones, promover la creatividad y enriquecer la identidad cultural de Irapuato.

El Gobierno Municipal invitó a las personas interesadas a consultar las convocatorias de 2027 a través de las plataformas y redes sociales oficiales del Instituto de Cultura y Turismo (ICULTUR).