Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG) recibió la visita de la gobernadora de la Prefectura de Hiroshima, Mika Yokota, con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación entre ambas regiones y explorar nuevas oportunidades de intercambio académico, científico y tecnológico. Durante el encuentro, autoridades universitarias y representantes de Japón manifestaron su interés en ampliar la colaboración, particularmente en materia educativa, investigación y movilidad estudiantil.

Guanajuato y Hiroshima buscan fortalecer su relación educativa

Durante la reunión, realizada en el Edificio Central de la Universidad de Guanajuato, la rectora general, Claudia Susana Gómez López, destacó la importancia de estrechar la relación con Hiroshima y expresó su confianza en que esta colaboración permitirá generar beneficios para las comunidades universitarias de ambas regiones.

La rectora señaló que la educación representa una herramienta para transformar a las personas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo. También manifestó su expectativa de concretar intercambios con los tres institutos universitarios de Hiroshima.

“Hoy es un día de esperanza; estos vínculos que fortalecemos con la prefectura de Hiroshima nos llenan del futuro. Estamos convencidas y convencidos, me atrevo a hablar en nombre de nuestro Estado y la UG, de que la educación cambia el mundo y cambia a las personas. Estamos convencidas y convencidos de que en el futuro vamos a tener una relación de intercambio con los tres institutos universitarios de Hiroshima”, afirmó.

En su intervención, Gómez López recordó que la Universidad de Guanajuato mantiene 33 convenios de colaboración con instituciones de educación superior de Japón, país que, destacó, fue su primer socio institucional en materia de internacionalización.

Asimismo, señaló que la Prefectura de Hiroshima representa un vínculo estratégico para impulsar la educación internacional tanto en la universidad como en Guanajuato.

Hiroshima plantea ampliar el intercambio de estudiantes e investigadores

Por su parte, la gobernadora de Hiroshima, Mika Yokota, destacó las coincidencias entre Guanajuato y la región japonesa, particularmente en sectores como la industria, la educación y la investigación.

La funcionaria expresó su intención de impulsar nuevos mecanismos de cooperación una vez que regrese a Japón, con especial atención en fortalecer la movilidad de estudiantes y jóvenes, así como la colaboración en investigación y desarrollo.

“Yo veo que Guanajuato e Hiroshima tienen muchos puntos en común, incluida la industria. Después de regresar a Japón, voy a esforzarme para fortalecer esta relación de intercambio, no solamente de la industria, sino también la estudiantil, y esta formación de investigación y desarrollo para que aumente el intercambio de los jóvenes o estudiantes que vayan a Japón y que vengan a México”, expresó.

Participan autoridades universitarias y representantes de Japón

En el encuentro también participaron la secretaria académica de la UG, Diana del Consuelo Caldera González, y el subsecretario de Atracción de Inversiones del Gobierno del Estado, Alejandro Hernández Fonseca.

La delegación japonesa estuvo integrada por Takero Aoyama, cónsul general de Japón en León; Yukiko Takahashi, cónsul general adjunta; Mitsuhiro Yoneyama, cónsul; Akiko Kamikawa, subdirectora de la División de Asuntos de la Secretaría, Dirección General de Asuntos Generales; Hiroshi Yamamoto, director de la Promoción de la Paz de la División de Asuntos Internacionales, Dirección General de Política Regional; Takashige Ishii, supervisor de la División de Asuntos Internacionales, Dirección General de Política Regional; y Seiichi Oumi, representante de la Asociación de Amistad Hiroshima-Guanajuato.

La visita permitió establecer un espacio de diálogo para impulsar nuevas oportunidades de colaboración entre Guanajuato y Hiroshima, con la educación y el intercambio de conocimientos como ejes centrales de la relación.