Matan a Jonathan, integrante del conjunto Dezzendente de Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Jonathan Prieto fue asesinado por hombres armados mientras atendía su puesto de tacos en avenida Cazadora, Salamanca. El joven, también miembro del staff de la banda Dezzendente, recibió al menos 4 disparos.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando Jonathan se encontraba en el negocio ubicado en las inmediaciones del Sindicato de Materialistas. Tras la agresión, los presuntos sicarios se dieron a la fuga.

Las autoridades y paramédicos arribaron luego del reporte de una persona lesionada, no obstante, descartaron que siguiera con vida.

El grupo Dezzendente expresó sus condolencias y despidió a Jonathan, quien formaba parte del staff en sus presentaciones:

“Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Jonathan Prieto, quien formó parte del Grupo Dezzendente.

Hoy nos toca despedir a una gran persona, a un amigo y compañero de trabajo que dejó momentos, recuerdos y experiencias que siempre permanecerán en nuestros corazones.

Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a toda su familia, amigos y seres queridos. Les deseamos mucha fuerza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida

De parte de todos los que conformamos el Grupo Dezzendente, les enviamos un fuerte abrazo y nuestras más sentidas condolencias. “

Asimismo, conocidos destacaron que “siempre fue bien trabajador y un gran ser humano”, ya que, además, laboraba en el negocio de mariscos y preparados San Cruditas.