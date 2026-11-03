Disfrutan cine en la capital: hasta el panteón de Sangre de Cristo

Guanajuato, Guanajuato.- Entre la víspera de San Judas Tadeo, una noche de leyendas en Abasolo y cientos de personas reunidas afuera de un panteón en Día de Muertos, el programa de Cine La Mina culminó con cientos de personas que se reunieron afuera del Panteón de Sangre de Cristo para ver Macario, de Roberto Gavaldón, en una versión restaurada.

La quinta edición de Exhibir También Es Hacer Cine arrancó el 3 de octubre en Salamanca y, desde entonces, recorrió barrios y comunidades con pantalla, proyector y sillas. Los últimos días mostraron qué significa llevar cine a donde la gente vive: una cancha de barrio, una comunidad rodeada de naturaleza y las puertas de un panteón.

El martes 27 de octubre, la cancha del Barrio de Santa Fe se preparó para otra fiesta. Al día siguiente, 28 de octubre, el barrio celebraría a San Judas Tadeo, una tradición que reúne cada año a vecinos del barrio y a seguidores de Santa Fe Klan. Esa noche hubo cine antes de la celebración: Huachicolero, de Edgar Nito, y videoclips de Santa Fe Klan, proyectados en la propia cancha donde se grabaron algunos videos.

El viernes 30, el recorrido salió de la capital y llegó a Ojo de Agua, en Abasolo. Rodeada de naturaleza y de las leyendas que el propio lugar guarda, la comunidad se reunió para ver No dejes a los niños solos, de Emilio Portes, una historia de terror ambientada en los años ochenta que tuvo su paso por el Festival de Rotterdam. Fue cine de terror mexicano, visto al aire libre en un lugar donde las historias de espantos se cuentan desde mucho antes de que existiera la película.

Macario, a las puertas del panteón

La noche del 1 de noviembre, cientos de personas se reunieron afuera del Panteón de Sangre de Cristo para ver Macario, de Roberto Gavaldón, en una versión restaurada. Es la historia del campesino y leñador que comparte su guajolote con la Muerte y una de las películas más queridas del cine mexicano. Verla en Día de Muertos, a las puertas de un panteón antiquísimo y rodeada de quienes recuerdan a los suyos, fue cerrar un círculo entre la pantalla y la tradición.

El miércoles 4 de noviembre llegará Portento, un documental sobre La Bruja de Texcoco, la artista que reinterpreta la música tradicional mexicana desde una mirada contemporánea y ritual. La colaboración será con la asociación guanajuatense Colectivo Seres. El viernes 6 se proyecta Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, con una fiesta sonidera, donde además se partirá un pastel por el festejo del décimo aniversario de Cine La Mina.

El domingo 8, El lugar de la ausencia se proyecta junto con VOZHA AC, organización que acompaña a madres buscadoras y a personas en situación de vulnerabilidad en la defensa de sus derechos humanos. En la película, la directora Marialuisa Ernst acompaña a la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, mujeres centroamericanas que recorren México buscando a los hijos e hijas que desaparecieron cuando migraban hacia el norte. En esta capital, esa búsqueda también tiene nombres propios. Mar Olvera busca a su hijo Salvador, desaparecido en 2015. La postura de VOZHA AC es clara: «No buscamos confrontación: buscamos verdad, dignidad y justicia. No queremos ser invisibles».

Todas las funciones son a las 7:00 pm, gratuitas y al aire libre, en la Plaza Allende, Centro, Guanajuato.

Miércoles 4 de noviembre · Portento

Viernes 6 de noviembre · Ya no estoy aquí + fiesta sonidera

Domingo 8 de noviembre · El lugar de la ausencia, junto con VOZHA AC

Miércoles 11 de noviembre · Cocodrilos, función de clausura