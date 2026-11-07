PAN Guanajuato impulsa agenda ambiental en los municipios

León, Guanajuato.- Con el propósito de fortalecer las capacidades de sus estructuras municipales y generar propuestas concretas frente a los desafíos ambientales, el Comité Directivo Estatal del PAN Guanajuato realizó el Encuentro Estatal de Enlaces Medioambientales y Dirigencias Municipales, que reunió a representantes de todo el estado para compartir conocimientos, identificar problemáticas y construir alternativas de solución desde el ámbito local.

Durante la inauguración, la presidenta estatal del PAN, Juanita de la Cruz Martínez Andrade, destacó que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad ética, social y política vinculada directamente con los principios de doctrina de Acción Nacional, particularmente con la construcción del Bien Común.

“Desde la Proyección de Principios de 2002, el PAN incorporó el concepto de desarrollo humano sustentable y asumió el compromiso de promover un equilibrio intergeneracional, bajo la premisa de que las futuras generaciones deben contar con las mismas oportunidades de desarrollo que las actuales”, puntualizó.

Asimismo, la dirigente señaló la importancia de traducir estos principios en acciones concretas, especialmente desde los gobiernos municipales, que tienen responsabilidades directas en servicios públicos fundamentales como el agua potable, el drenaje, el alumbrado público y la gestión de residuos.

Como parte de esta visión, el PAN Guanajuato impulsa el fortalecimiento de su estructura interna mediante la Secretaría de Cuidado del Entorno y Futuro de Guanajuato, encabezada por Marisa Ortiz Mantilla, así como la promoción de enlaces medioambientales en cada Comité Directivo Municipal (CDM), con el propósito de consolidar una agenda ambiental permanente en todo el estado.

Marisa Ortíz precisó que Acción Nacional cuenta con el reconocimiento de ser el partido que le ha apostado verdaderamente a realizar estrategias y acciones en favor del mejoramiento y preservación del medio ambiente.

“En este encuentro vamos conocer el trabajo excepcional que ha realizado el PAN en nuestro país y vamos a conocer las soluciones ambientales que podemos aplicar a nivel local, desde nuestros municipios, y en todo el estado”, dijo.

El encuentro contó con la colaboración y el respaldo financiero de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), así como con la participación de la Coordinación Nacional de Medio Ambiente y Acción Climática del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en una jornada que combinó capacitación, intercambio de experiencias y trabajo colaborativo para fortalecer la agenda ambiental de Acción Nacional en Guanajuato.

Por parte del Comité Ejecutivo Nacional, la coordinadora de Medio Ambiente y Acción Climática, Priscila Vera señaló que desde el CEN se ha fortalecido el trabajo en todo el territorio nacional para fortalecer las áreas naturales protegidas y seguir abonando en las iniciativas de ley e impulso de políticas públicas para el cuidado ambiental.

“En el PAN hemos sido ejemplo de poner siempre a la persona en el centro de todos los esfuerzos, y el medio ambiente es primordial para el desarrollo de toda la ciudadanía”, agregó.

Como parte de las actividades del Encuentro Estatal, se presentó el Compendio de Soluciones Ambientales, un ejercicio de trabajo y participación orientado a identificar alternativas viables que puedan impulsarse desde los gobiernos municipales, las comunidades y los sectores productivos.

Entre los principales temas abordados destacaron:

Energía limpia: instalación de paneles solares y sustitución de equipos de alto consumo energético.

instalación de paneles solares y sustitución de equipos de alto consumo energético. Seguridad hídrica: captación de agua pluvial y aprovechamiento eficiente del recurso.

captación de agua pluvial y aprovechamiento eficiente del recurso. Restauración ambiental: recuperación de ríos y cuencas, así como protección de ecosistemas.

recuperación de ríos y cuencas, así como protección de ecosistemas. Movilidad sostenible: impulso al transporte público, la movilidad activa y una mejor planeación urbana.

impulso al transporte público, la movilidad activa y una mejor planeación urbana. Industria sustentable: incorporación de tecnologías eficientes y prácticas productivas de menor impacto ambiental.

incorporación de tecnologías eficientes y prácticas productivas de menor impacto ambiental. Economía circular:reducción, separación, reutilización y reciclaje de residuos, así como aprovechamiento del biogás en rellenos sanitarios.

Como parte de la jornada, el Mtro. Rodolfo Godínez Rosales, gerente de Compromisos Climáticos del Instituto de Cambio Climático (ICM), impartió la ponencia “Política ambiental a nivel municipal”, en la que abordó las responsabilidades de los gobiernos locales frente al cambio climático, sus impactos en servicios públicos como el agua, la energía y los residuos, así como alternativas para reducir emisiones mediante acciones concretas desde los municipios.

Posteriormente, se desarrollaron mesas de trabajo participativas bajo el eje “Soluciones del PAN”, donde las y los enlaces municipales intercambiaron experiencias, identificaron las principales problemáticas ambientales de sus localidades y construyeron propuestas para llevar soluciones concretas a sus respectivos municipios.