IMSS Guanajuato cuenta con equipo de vanguardia especializado en radiología

El estado dispone de infraestructura tecnológica en primer, segundo y tercer nivel de atención en diversas unidades y hospitales para un mejor diagnóstico

Redacción Notus7 noviembre, 2026

Guanajuato.- En el marco del Día Mundial de la Radiología, que se conmemora cada 8 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato destaca que cuenta con equipamiento médico de vanguardia y personal altamente calificado para realizar diversos estudios fundamentales en la atención a la salud de la población derechohabiente.

El área de radiología e imagen diagnóstica es una especialidad médica esencial para la detección, evaluación y seguimiento de múltiples padecimientos, ya que permite visualizar las estructuras internas del cuerpo humano sin necesidad de procedimientos invasivos.

Gracias a esta tecnología, el personal médico puede identificar de manera oportuna fracturas, lesiones óseas, enfermedades pulmonares, padecimientos cardiovasculares, patologías abdominales y distintos tipos de cáncer, entre otros problemas de salud que requieren una intervención precisa.

Para otorgar este servicio, el Instituto dispone de una amplia gama de herramientas tecnológicas en unidades y hospitales de primer, segundo y tercer nivel de atención en el estado. Entre los estudios que se realizan de manera rutinaria y especializada se encuentran las radiografías convencionales, los ultrasonidos, las mastografías para la detección oportuna de cáncer de mama, las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas, además de otros procedimientos de alta especialidad.

La disponibilidad de estos equipos en diferentes regiones de Guanajuato garantiza que un mayor número de derechohabientes tenga acceso a diagnósticos más precisos, oportunos y confiables. Esto resulta de vital importancia, pues un estudio de imagen de calidad es el punto de partida para que los especialistas establezcan diagnósticos certeros y se encuentren en la oportunidad de brindar tratamientos farmacológicos y quirúrgicos adecuados para cada paciente.

Asimismo, el IMSS en Guanajuato reconoce la labor fundamental del personal técnico, radiólogos y médicos especialistas, quienes con su profesionalismo, ética y constante capacitación interpretan cada estudio de manera rigurosa, sumando su experiencia al uso de la tecnología para salvaguardar el bienestar de la derechohabiencia.

Redacción Notus7 noviembre, 2026

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