PAN desecha impugnaciones y mantiene a sus 9 defensores de Guanajuato

León, Guanajuato.– El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato informa que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN resolvió los medios de impugnación presentados contra el proceso de designación de las “Personas Defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad”, confirmando los acuerdos y nombramientos aprobados para nueve municipios de la entidad, por considerar improcedentes los argumentos afirmados por los inconformes.

La determinación ratifica la vigencia del Acuerdo CPE/SG/48/2026, aprobado por la Comisión Permanente Estatal el 22 de septiembre, así como de las Providencias SG/029/2026, emitidas por la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

Durante el análisis de las inconformidades, la Comisión de Justicia revisó los señalamientos relacionados con la participación de integrantes de los órganos partidistas, la integración de la Comisión Política y la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria, explicando con detalle las razones que le llevaron a concluir la improcedencia de tales planteamientos.

Respecto de la posible existencia de conflictos de interés, la resolución establece que las personas integrantes de la Comisión Permanente Estatal que también participaron como aspirantes se abstuvieron de votar las propuestas correspondientes a sus propios municipios.

Asimismo, el órgano de justicia identificó una irregularidad en la sustitución de una persona integrante de la Comisión Política que no cumplía con el requisito de militancia. No obstante, determinó que dicha circunstancia no modificó el sentido de las decisiones colegiadas ni fue suficiente para invalidar los acuerdos y nombramientos.

En cuanto a los criterios de evaluación cuestionados, la Comisión concluyó que los agravios analizados no acreditaron una afectación que justificara modificar los resultados impugnados.

La resolución fue aprobada por unanimidad de las y los integrantes de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, confirmando la subsistencia de las designaciones efectuadas en Guanajuato.