Por Christopher Rodríguez.

Abasolo, Guanajuato.- Jorge Alberto Martínez García, presidente de la Asociación de Porcicultores de Abasolo informó que están a la espera de definir las acciones para defender el precio del cerdo en pie.

El porcicultor, mencionó que será durante el próximo encuentro nacional cuando determinen los pasos a seguir, porque adelantó que la situación que viven es compleja, inclusive peor a la de hace años, cuando entró carne de Estados Unidos.

“Todavía no teníamos un plan definido, pero ahí se va a decidir qué paso vamos a dar”, señaló el representante de los porcicultores.

Según la información proporcionada por Jorge Martínez, dijo que se llevará acabo una reunión el martes 1 de diciembre en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Guanajuato, en Irapuato, donde se espera la participación de líderes del sector de alrededor de 20 entidades del país.

Durante el encuentro se analizarán factores económicos que afectan a los productores, como el precio de los granos, el tipo de cambio y el comportamiento del precio del cerdo, además se discutirán posibles acciones para organizar una manifestación nacional.

Entre las principales demandas del movimiento se encuentra conseguir precios justos para el cerdo en pie y frenar las importaciones de carne de cerdo procedentes de Brasil.

La convocatoria está abierta a porcicultores de todo México, pertenezcan o no a alguna organización, con el objetivo de construir un frente común para defender la producción nacional.