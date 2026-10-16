Diputados de Morena ahora quieren ser alcaldes

Guanajuato, Guanajuato.- Hasta el momento 7 diputados locales de Morena se registraron para buscar la coordinación municipal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, es decir, quieren ser los candidatos a las presidencias municipales.

Con el registro para coordinar los comités municipales del partido MORENA considerada la antesala de las candidaturas de 2027 se perfila a quienes buscarían la presidencia municipal en las elecciones de 2027.

Entre los diputados están: Ernesto Millán Soberanes que se registró por Silao, Abraham Sotomayor por Irapuato y Hades Aguilar por Salamanca. Los demás legisladores inscritos al 15 de octubre buscan Celaya Edith Moreno Valencia y Antonio Chaurand; Tierra Blanca Plásida Calzada y en León David Martínez Mendizábal.

Las “familias reales” de MORENA-Guanajuato: La familia Alcaraz Hernández se suma a los Aguilar Castillo de Salamanca-Sinaloa; Prieto Gallardo de Salamanca; Reyes Carmona-Teniente Mendoza de Villagrán y Nieto MORENO de Celaya

En Silao la contienda interna podría crecer, porque el diputado Salvador Tovar Vargas, que llegó a Morena desde el PAN, no había confirmado si se registrará, pero de hacerlo buscaría ese mismo municipio y competiría con Millán.

La diputada Miriam Reyes Carmona anunció que se inscribirá en los próximos días por la capital del estado. El registro cierra el domingo 18 de octubre.

Según lo publicado, ningún diputado de Morena se ha registrado para Pénjamo, Abasolo, Huanímaro, Cuerámaro o Manuel Doblado. El movimiento ocurre de cara al proceso electoral local de 2027, en el que se renovarán los ayuntamientos de los 46 municipios del estado.