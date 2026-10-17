Apagones, bardas y árboles caídos, saldo de ventarrones en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Los fuertes vientos registrados en la ciudad de la capital provocaron apagones intermitentes en diferentes zonas, así como la caída de cables de alta tensión sobre la carretera Noria Alta – Marfil y la caída de una barda de una escuela primaria.

Las fuertes rachas de viento helado provocadas por el frente frío número 2 que interactúa con el huracán Trudy y una masa de aire polar, azotó a la capital la noche de este viernes. Los apagones fueron la constante.

A lo largo de horas hubo reportes de caída de árboles, mamparas, bardas, cables, con un marcado descenso de temperatura.

Entre los daños reportados estuvo el de la caída de una barda de la escuela primaria Elisa Baz de Armida, ubicada en la zona del Cerro del Gallo.

Protección Civil Municipal reportó la caída de cables de alta tensión sobre la carretera Noria Alta – Marfil, cerca de a la altura de la Planta de Tratamiento.

Por seguridad, la vialidad fue cerrada en ambos sentidos del tramo de los semáforos del Auditorio del Estado hacia Noria Alta.

Apagones

Desde las seis de la tarde comenzaron los apagones tanto en el centro como en el sur de la ciudad. Al principio fueron breves, pero poco a poco los intervalos aumentaron. En el caso de la zona sur uno de los apagones se prolongó por casi 45 minutos, con el regreso intempestivo del flujo eléctrico y el consecuente riesgo de daños de aparatos domésticos.

La presidenta municipal, Samantha Smith, subió a sus redes digitales un video en el que mostraba los daños por la caída de la barda y hacía recomendaciones a las y los habitantes para evitar consecuencias más graves. No se reportan persones físicamente afectadas por el meteoro.