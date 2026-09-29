‘Defensores’ panistas impugnan elección de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Los panistas Susana Bermúdez y Eduardo López Mares, impugnaron el proceso interno del PAN Guanajuato tras la elección de Víctor Zanella como defensor de la Patria en Irapuato. “Yo hasta sentía que era con una saña de señalarte y dejarte en el piso y decir: no eres tú y no vas a ser tú, porque eres de los peores”, señaló Bermúdez sobre la presunta subjetividad de selección.

Juanita de la Cruz, dirigente estatal panista, corroboró que el viernes por la tarde se presentó el documento de impugnación: “yo en la mejor disposición y en la apertura de lo que solicite la comisión, estar ahí al pendiente para lo que solicite de información”.

Las inconformidades de la diputada Susana Bermúdez y el exdirigente estatal López Mares no sólo se centran en Irapuato, sino en los 9 municipios, es decir, no sólo no están ellos de acuerdo con lo ocurrido en Irapuato, sino que apuntan a los procesos de otros municipios.

Con la premisa de una forma de evaluar que no correspondía a las ponderaciones previamente aprobadas, la legisladora cuestionó el proceso y expuso el caso de Pénjamo, en donde el expresidente municipal Juan José García sacó 0 puntos en encuesta ciudadana.

Cabe destacar que Juanita de la Cruz informó que luego del resultado de los ganadores para defensores, se reunió con los participantes para explicar el proceso, sin embargo, en Irapuato no estuvieron presentes Susana ni Eduardo.

Ex presidente resentido y cuando él fue no decía nada

Hay que señalar que Lalo López Mares puso en tela de juicio el proceso panista después de no resultar ganador en Irapuato, pero antes de inconforme, fue presidente del PAN, es decir que conoce perfectamente cómo se maneja el partido.

Gerardo Trujillo Flores, también ex presidente del PAN, recordó a Lalo López Mares que los procesos pueden perfeccionarse sin necesidad de andar pateando el pesebre cuando él ahí estuvo primero.