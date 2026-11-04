En Pénjamo develan el Bando Solemne por los 484 años de su fundación

Pénjamo, Guanajuato.- El municipio de Pénjamo celebrará el 484 aniversario de su fundación del 7 al 13 de noviembre con una semana de actividades gratuitas que incluirán el Festival del Globo, exposiciones, eventos deportivos, conciertos y el tradicional Desfile de Fundación.

El programa fue presentado durante la develación del Bando Solemne, encabezada por la presidenta municipal, Yozajamby Molina Balver, en el Jardín Ana María Gallaga, donde estuvo acompañada por la presidenta del Patronato del DIF Municipal, Cony Balver, así como integrantes del Ayuntamiento.

Durante el acto, el Gobierno Municipal presentó el calendario de actividades y colocó el programa completo en los tres portales que rodean la plaza principal, en sustitución de la tradicional pega del bando.

La alcaldesa señaló que la celebración busca recuperar los espacios públicos y promover la convivencia familiar, además de reconocer la historia y las tradiciones del municipio.

“Nuestra fiesta fundacional tiene que vivirse en nuestras plazas y con nuestra gente. Recuperar el Centro Histórico significa llenarlo de arte, tradiciones y convivencia familiar. Preparamos una semana de eventos gratuitos y de primer nivel para honrar nuestra historia, fomentar el deporte, proyectar el turismo y demostrar que cuando se administra el recurso con orden y honestidad, Pénjamo tiene festividades a la altura de su grandeza”, expresó.

Estas son las actividades por el aniversario de Pénjamo

Los festejos comenzarán el sábado 7 de noviembre con el Festival del Globo en la Unidad Deportiva Sur, a partir de las 6:00 horas. Durante ese fin de semana también habrá cuadrangulares de voleibol, fútbol y básquetbol femenil, además de la Noche de Música Tropical Cubana con los Hermanos Arango, como parte del Festival de Música de Morelia, en el Jardín Principal.

Para el lunes 9 y martes 10 de noviembre se tienen programadas exposiciones artísticas en la Ex Hacienda Santa Ana y el Jardín Ana María Gallaga. También se realizarán actividades con el Museo Remedios, la presentación del Archivo Histórico Municipal, un foro sobre mitos y realidades de la fundación, jazz internacional, ballet folklórico y presentaciones de agrupaciones musicales locales.

El miércoles 11 de noviembre continuará la cartelera con el concierto de la Banda de Música del Estado de Guanajuato, así como presentaciones de danza y teatro japonés Akikokampia.

El jueves 12, fecha central de la celebración, se llevará a cabo el Acto Cívico solemne, la inauguración de la Exposición Histórica con el Archivo Histórico del Valle de Pénjamo y la Expo Mujeres Emprendedoras. También se realizará la develación de las letras monumentales de la ciudad.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, tendrá lugar el tradicional Desfile de Fundación. Por la noche se presentarán Alto Mando Norteño y Banda Cuisillos en el Jardín Principal.

Finalmente, el viernes 13 de noviembre concluirá el programa de actividades con La Noche de las Golondrinas, en el Andador Abasolo.

Con esta celebración, el Gobierno Municipal busca fortalecer la identidad penjamense y promover las tradiciones, la cultura y la convivencia entre las familias durante el aniversario de fundación de la ciudad.