Encuentran a don José, adulto mayor perdido en Manuel Doblado

Después de un día de trabajos de búsqueda, el dobladense de 94 se reunió con su familia en la comunidad San Antonio de la Presa

Redacción Notus6 noviembre, 2026

Manuel Doblado, Guanajuato.- Después de un día buscándolo, el dobladense don José de 94 años fue encontrado y reunido con su familia en la comunidad San Antonio de la Presa. El adulto mayor recibió atención médica y se encuentra estable.

Bomberos del municipio informaron que, tras realizar cuadrillas de búsqueda, se logró localizar al hombre. Al valorar sus signos vitales, se dieron recomendaciones a sus familiares para evitar algún riesgo.

Las autoridades agradecieron la disposición de la ciudadanía y el esfuerzo de todos aquellos involucrados en su localización.

Redacción Notus6 noviembre, 2026

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