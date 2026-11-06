Encuentran a don José, adulto mayor perdido en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Después de un día buscándolo, el dobladense don José de 94 años fue encontrado y reunido con su familia en la comunidad San Antonio de la Presa. El adulto mayor recibió atención médica y se encuentra estable.

Bomberos del municipio informaron que, tras realizar cuadrillas de búsqueda, se logró localizar al hombre. Al valorar sus signos vitales, se dieron recomendaciones a sus familiares para evitar algún riesgo.

Las autoridades agradecieron la disposición de la ciudadanía y el esfuerzo de todos aquellos involucrados en su localización.