Muere mujer tras ser atropellada junto con otros cuatro motociclistas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer perdió la vida luego de ser atropellada junto con otros motociclistas por un vehículo sobre la avenida Guanajuato, en Irapuato, durante la noche de este sábado. El conductor involucrado fue detenido posteriormente, luego de que presuntamente escapara del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en distintos puntos de la avenida Guanajuato, donde inicialmente se informó que cuatro motociclistas habían sido arrollados; sin embargo, posteriormente se precisó que fueron cinco las personas involucradas.

Entre las víctimas se encontraba una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta DM200, la cual quedó destrozada sobre el pavimento debido al impacto.

La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica, debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente su identidad ni su edad.

Tras el accidente, el conductor del vehículo presuntamente se dio a la fuga, lo que provocó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

Posteriormente, fue localizado y detenido sobre la calle Aguacate, en la colonia Flores Magón Sur, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, las instancias ministeriales realizan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento, determinar las circunstancias en las que fueron embestidos los motociclistas y deslindar responsabilidades.

El caso dejó como saldo una mujer fallecida, además de otras personas involucradas en el accidente.