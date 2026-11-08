Balacera deja un hombre sin vida y dos personas lesionadas en Las Huertas, Irapuato

El ataque ocurrió sobre la calle Americana, en la primera sección de la colonia; hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y de los responsables

Redacción Notus8 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre sin vida y dos personas lesionadas fue el saldo de un ataque armado registrado la tarde de este domingo en la colonia Las Huertas Primera Sección, en Irapuato.

De acuerdo con los primeros reportes, al sistema de emergencias 9-1-1 se notificaron detonaciones de arma sobre la calle Americana, por lo que elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar.

A su llegada, los oficiales localizaron a tres personas con heridas producidas por proyectiles de arma. Sin embargo, uno de los afectados ya no contaba con signos vitales.

Las otras dos personas fueron trasladadas en vehículos particulares a un hospital del municipio para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para realizar las diligencias correspondientes y comenzar con las investigaciones.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni información sobre los presuntos responsables del ataque.

Redacción Notus8 noviembre, 2026

Redacción Notus

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