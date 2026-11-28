Guanajuato, Guanajuato.- “Por culpa” de habitantes que criticaron el espectáculo, la caravana navideña que organiza una marca refresquera ya no se presentó en la ciudad y se fue a León. La presidenta municipal Samantha Smith informó que la capital se quedó fuera de la ruta que realizan por diferentes localidades.

Samantha Smith señaló que fue decisión de la empresa debido a las críticas que levantó su presencia el año pasado. Dijo que “los niños fueros los más felices, pero aquí en la capital nada les gusta”, lamentó la alcaldesa.

Debido a que la ciudad se desquicia al ser bloqueada su avenida principal (y prácticamente única), hubo reclamos ciudadanos.

Samantha Smith recalcó que su administración mantuvo contacto con la refresquera para que la caravana repitiera, pero los directivos le aclararon que la reacción popular afectó a la imagen de la marca. La alcaldesa lamentó el hecho y afirmó que “si el pleito es conmigo, está bien, pero esto nos afecta, especialmente a los niños”, a los que dejan fuera de oportunidades de diversión, indicó.

Sí a los árboles navideños

En respuesta a la postura que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum de no aceptar la colocación de árboles navideños en la capital, Samantha Smith dijo:

“¿Qué les puedo decir? Esperemos que los ‘grinchs’ no se lleven la Navidad. Yo estoy segura que no”.

Sheinbaum Pardo pidió a su vez al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que hiciera cargo, pero Smith afirmó que todos los árboles que se colocarán en el Centro Histórico tienen permiso de la institución federal y acusó incluso el llevar el tema a la Mañanera es “golpeteo político” contra su gobierno.

“Yo creo que ahí está la contestación, ¿no? Un simple árbol de Navidad en Guanajuato, Ciudad Patrimonio, pues ahora hasta la presidenta de la República tiene que tomar determinación, tiene que tener injerencia, ustedes dirán hasta dónde llega el golpeteo político”, expresó.

El lunes tendrá la reunión con gente del INAH y ahí se sabrá si se colocan los árboles y, en caso de haber respuesta positiva, llevarán o no patrocinios mercantiles.