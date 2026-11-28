Guanajuato.- La Secretaría de Educación determinó en el calendario oficial que el último día de clases previo a vacaciones de invierno será este viernes 18 de diciembre de 2026 y se reanudarán el 7 de enero de 2027. Con ellos se aseguran casi tres semanas de asueto para estudiantes y padres de familia de nivel básico.

El cierre del primer trimestre del ciclo escolar 2026-2027 está a unos días de llevarse a cabo. Cabe señalar que este periodo anual está marcado por 185 días hábiles.

Pese a que el periodo oficial considera 16 días naturales y que el fin del de las vacaciones está marcado el 5 de enero, la suspensión de labores docentes el miércoles 6 de enero proporcionará 19 días sin actividades escolares.