Mil niñas y niños llevan 17 lenguas indígenas al Zócalo de la Ciudad de México

Ciudad de México.- Cerca de mil niñas, niños y jóvenes de 28 entidades del país se reunieron en el Zócalo capitalino para presentar expresiones culturales de sus comunidades en 17 lenguas indígenas, como parte de la creación escénica colectiva Voces vivas, salvando al fuego, que celebró la diversidad lingüística y cultural de México.

La presentación formó parte de la Fiesta de Culturas Comunitarias y reunió a integrantes de las Casas de Canto Cuicallis, impulsadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), los Semilleros Creativos de música, danza y teatro, así como coros infantiles michoacanos formados con la Secretaría de Educación Pública (SEP), como parte del Plan Michoacán.

Durante el encuentro, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, reconoció la participación de las infancias en la creación de la obra y destacó la importancia de preservar las lenguas originarias.

“Las historias de sus comunidades merecen ser escuchadas. Sus lenguas tienen grandes cosas que contar y ustedes tienen mucho que decirle a México”, expresó.

Acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la directora y actriz Jesusa Rodríguez; el poeta Mardonio Carballo, y el director del INPI, Adelfo Regino Montes, la funcionaria destacó que casi mil niñas y niños de distintas regiones del país llevarían sus lenguas al corazón de la capital.

Por su parte, Clara Brugada dio la bienvenida a las y los participantes y calificó a la Ciudad de México como un espacio pluricultural y pluriétnico.

Música, danza y relatos en 17 lenguas indígenas

La puesta en escena recuperó la historia del tlacuache que rescata el fuego para compartirlo con la humanidad e incorporó a la mariposa monarca como símbolo de migración, transformación y comunidad.

El espectáculo se construyó a partir de historias escritas por las propias niñas y niños, que fueron reunidas en un guion por Mardonio Carballo. La dirección escénica estuvo a cargo de Jesusa Rodríguez, la conducción musical de Roberto Rentería y el diseño de escenografía de Diego Siliano.

Mediante música tradicional mexicana, canto, danza, teatro y poesía, las y los participantes compartieron expresiones de sus comunidades en lenguas como náhuatl, maya, mixteco, otomí, purépecha, tsotsil y wixárika, entre otras.

La presentación también incluyó un espectáculo de videomapping proyectado sobre Palacio Nacional.

Prepararon el espectáculo durante seis meses

La creación colectiva fue resultado de seis meses de preparación en las comunidades y dos semanas de trabajo conjunto durante un campamento realizado en Oaxtepec, en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante ese periodo, las niñas, niños y jóvenes ensayaron, compartieron conocimientos, establecieron amistades y conocieron las lenguas y expresiones culturales de otras regiones de México.

La experiencia forma parte de la estrategia de formación artística comunitaria de la Secretaría de Cultura federal, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, que busca generar espacios de creación, aprendizaje y convivencia para las infancias.

Con Voces vivas, salvando al fuego, cerca de mil participantes llevaron al Zócalo las historias y expresiones de sus comunidades, en una presentación que puso en el centro la preservación de las lenguas indígenas y la participación de las nuevas generaciones en la diversidad cultural del país.