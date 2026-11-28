León, Guanajuato.- Luego de que se dieran a conocer los artistas que estarán en el foro Mazda de la feria de León, Grupo firme destacó por tener los precios más caros. El boleto más bajo está en 800 pesos, mientras que el VIP se encuentrá en 3 mil 800.

La Velaria o teatro del pueblo ofrece conciertos del 9 de enero al 2 de febrero incluye artistas internacionales. La agrupación se presentará el 30 de enero para el cierre del evento.

Dentro del Rango para las entradas ubicadas en las gradas el costo es de 200 a 300 pesos para artistas como Matute, Ha Ash, Pepe Aguilar y La Adictiva. En cuanto a boletos VIP, rondan los 800 a 1200 pesos.

Es importante señalar que aún falta revelar un artista internacional, por lo que podría posicionarse como el más costoso. Sin embargo, los boletos ya se podrán adquirir en la página de Tickettap el 1 de diciembre; y en físico a partir del 5 de diciembre en las taquillas de la Feria, los hoteles Holliday Inn y Crown Plaza.