Irapuato, Guanajuato.- Tras el ataque armado registrado en los campos de futbol Estrella, que dejó un hombre sin vida y varios lesionados, la Policía Municipal informó que mantiene presencia y acompañamiento durante las jornadas deportivas de las ligas de futbol en Irapuato.

A través de un comunicado, la corporación señaló que la vigilancia se realiza en coordinación con los representantes de las ligas y de acuerdo con los roles de juego.

La dependencia indicó que esta labor se refuerza semana a semana mediante la comunicación y coordinación permanente con los organizadores, con el objetivo de contribuir a que los encuentros se desarrollen en condiciones de seguridad.

Asimismo, la Policía Municipal exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia al 9-1-1, bajo el mensaje #NoEsJuego.

El anuncio se da luego de la agresión armada ocurrida durante un partido de futbol en los campos Estrella, donde se reportó una persona fallecida y varios heridos.