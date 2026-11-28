Guanajuato.- Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio hídrico de la entidad y mitigar la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Dirección Local Guanajuato, intensificó las visitas de inspección en la capital del estado, logrando la clausura de 14 aprovechamientos subterráneos que operaban sin el título de concesión correspondiente.

Como parte del Programa Anual de Visitas de Inspección, personal técnico y jurídico de la dependencia verificó el estricto cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. Durante las diligencias se constató que los 14 pozos profundos inspeccionados no contaban con el título de concesión requerido, por lo que se procedió a su clausura.

De acuerdo con los reportes técnicos, la mayoría de estos aprovechamientos extraían aguas nacionales para fines comerciales, específicamente mediante la venta y distribución de agua en pipas. Con estas acciones, la Conagua frena el lucro indebido con un bien nacional y protege el abasto de la población.

Asimismo, la dependencia mantiene vigilancia prioritaria en zonas con alto estrés hídrico, tales como el acuífero Silao-Romita, donde la extracción desmedida compromete la sustentabilidad del recurso.

La estrategia de inspección se fortalece gracias a la participación ciudadana. La atención oportuna a denuncias sobre extracciones sospechosas ha permitido a la autoridad actuar con celeridad para suspender actividades fuera de la norma.

Por ello, Conagua invita a la población a presentar denuncias a través del Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (PODAN), disponible en https://app.conagua.gob.mx/denuncias/, donde es posible reportar casos de extracción o aprovechamiento de agua sin título de concesión, así como otras conductas fuera de la normativa.