Muere motociclista en la carretera León–Manuel Doblado

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Un motociclista identificado como Édgar Daniel murió tras chocar contra una camioneta en la carretera León–Manuel Doblado. El hecho ocurrió a la altura de la comunidad El Maguey, a unos metros del crucero conocido como Cuatro Caminos.

Vecinos de la zona pidieron ayuda al 911 alrededor de las 10 de la noche, ahí llegaron oficiales de Tránsito, policías y paramédicos, quienes confirmaron que el motociclista ya no tenía signos vitales.

Según testigos, la motocicleta, una Italika negra en la que viajaba Édgar, se impactó con una camioneta Chevrolet Tornado gris, en ese momento el conductor de la camioneta habría intentado rebasar a otro vehículo justo antes del choque y después se habría retirado del lugar.

El Servicio Médico Forense SEMEFO levantó el cuerpo para la necropsia correspondiente, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar la causa del percance y las responsabilidades.