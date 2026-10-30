Dos siglos de historia de imprenta en Guanajuato; presentan libro

Guanajuato, Guanajuato.- ‘𝑫𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒈𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒆𝒏 𝑮𝒖𝒂𝒏𝒂𝒋𝒖𝒂𝒕𝒐. 𝑼𝒏𝒂 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒕𝒊𝒏𝒕𝒂 𝒚 𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍’, de 𝙅. 𝙙𝙚 𝙅𝙚𝙨𝙪́𝙨 𝙑𝙚𝙧𝙙𝙞́𝙣 𝙎𝙖𝙡𝙙𝙖𝙣̃𝙖, cronista de San Francisco del Rincón, es una obra que muestra la evolución de la imprenta y su contribución al desarrollo cultural, educativo y social del estado de Guanajuato.

Fue presentada en la Biblioteca Armando Olivares Carrillo de la Universidad de Guanajuato. En ella se muestra una investigación sobre editores, tecnologías y visiones de la impresión en la entidad desde los albores del México independiente hasta nuestros días.

La publicación conmemora los 200 años de la instalación de la primera imprenta en el estado de Guanajuato, en 1824, y ofrece un recorrido histórico por el desarrollo de las artes gráficas y editoriales durante los siglos XIX y XX.

A través de sus capítulos, el libro documenta los primeros talleres de impresión, las técnicas tipográficas, la litografía, la encuadernación y la trayectoria de impresores guanajuatenses. También aborda el establecimiento y desarrollo de imprentas en la capital del estado, León, San Francisco del Rincón y otros municipios.

En 180 páginas la obra destaca, además, el papel de la imprenta en la circulación de ideas políticas, científicas, religiosas y culturales, así como en la publicación de periódicos, libros de texto, discursos cívicos y programas teatrales, materiales que contribuyeron a la vida pública y cultural de Guanajuato.

La actividad contó con la moderación de David Uriel Martínez Varela. Como presentadores participaron Eduardo Vidaurri Aréchiga, Mauricio Vázquez González, Moisés Pacheco Tavares y el propio autor de la obra.

Vidaurri, cronista de la ciudad de Guanajuato, explicó los contestos históricos del desarrollo de la imprenta en el estado y en especial en su capital. Mauricio Vázquez expuso la relación de la dinámica de la impresión en la entidad con la del país. Pacheco Álvarez resaltó cómo la investigación parte de las colecciones privadas de libros antiguos que posee el autor, quien abundó sobre el tema y destacó el papel que jugó José Guadalupe Posada en la industria de la imprenta en León.

El libro constituye una aportación al estudio del patrimonio editorial del estado y al reconocimiento de las personas, los talleres y las técnicas que dieron forma a dos siglos de historia de la imprenta en Guanajuato.

de Jesús Verdín Saldaña nació en San Francisco del Rincón, (1964), es Ing. Civil egresado de la Universidad de Guanajuato, coleccionista de arte, bibliófilo y promotor cultural independiente. Fundó el Museo de la Ciudad de San Francisco del Rincón, y reinició en esta ciudad la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana.