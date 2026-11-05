Muere María Alicia Delgado a los 77 años; es recordada por sus personaje en “Derbez en cuando”

México.- La actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado murió a los 77 años, dejando una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión, el cine, la comedia y el doblaje, donde dio vida a personajes que permanecen en la memoria del público.

El fallecimiento fue dado a conocer el miércoles 4 de noviembre por Televisa Espectáculos, que expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores de la intérprete. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también se sumaron a las muestras de condolencias.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte.

¿Quién fue María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado nació el 18 de marzo de 1949 en Monterrey, Nuevo León. Además de actriz, se desempeñó como locutora y participó en radionovelas, programas educativos, series de comedia y telenovelas.

Su acercamiento a los medios de comunicación comenzó en la radio, donde trabajó como locutora, escribió guiones y participó en producciones junto a figuras como Claudio Lenk, Rosario Muñoz Ledo y Raúl del Campo.

Posteriormente llegó a la televisión, donde construyó una carrera que la llevó a colaborar con importantes figuras de la comedia mexicana.

“Alz” y “La Abuela”, entre sus personajes más recordados

Uno de sus primeros trabajos reconocidos en televisión fue “El tesoro del saber”, donde interpretó a Marilú. Más adelante participó en el programa de comedia “¡Anabel!”, junto a Anabel Ferreira y Eugenio Derbez.

Su colaboración con Derbez continuó en programas como “Derbez en cuando”, “Al derecho y al Derbez” y “XHDRBZ”.

Precisamente en este último espacio alcanzó gran popularidad con “Alz”, personaje que formaba una dupla cómica con Eugenio Derbez bajo el nombre de “Alz y Heimer”, una parodia de la enfermedad de Alzheimer.

También fue recordada por interpretar a La Abuela en “Cero en conducta”, además de participar en “La casa de la risa”, “Humor es… los comediantes” y “Una familia de diez”.

Participó en telenovelas y películas de Huevocartoon

La trayectoria de María Alicia Delgado no se limitó a la comedia. También participó en diferentes telenovelas, entre ellas “El diario de Daniela”, “Serafín”, “Amorcito corazón”, “De que te quiero, te quiero”, “Zacatillo, un lugar en tu corazón”, “La vecina” y “Médicos, línea de vida”.

En el doblaje también dejó su huella al prestar su voz al personaje de La Abuelita en las películas animadas de Huevocartoon, entre ellas “Un gallo con muchos huevos” (2015), “Un rescate de huevitos” (2021) y “Huevitos congelados” (2022).

Entre sus trabajos más recientes estuvieron la telenovela “Monteverde” y la serie de comedia “¿Tú crees?”, con las que continuó presente en la televisión mexicana.

María Alicia Delgado murió a los 77 años

La actriz nació el 18 de marzo de 1949 y falleció el 4 de noviembre de 2026, a los 77 años.

En una entrevista publicada en octubre de 2025, Delgado había expresado que todavía no pensaba retirarse, pues deseaba continuar trabajando para apoyar económicamente a su hijo, quien estudiaba Diseño Gráfico.

Su muerte marca el final de una trayectoria de más de cuatro décadas en el entretenimiento mexicano, con participaciones en programas infantiles, comedia, telenovelas y producciones cinematográficas que la acercaron a distintas generaciones de espectadores.