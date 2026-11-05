De cantar “Desvelado” llegará al Congreso de EU: Bobby Pulido derrota a Monica De La Cruz en Texas

Texas.- El cantante de música tejana Bobby Pulido ganó las elecciones del Distrito 15 de Texas, en Estados Unidos, al derrotar a la republicana Monica De La Cruz, quien buscaba conservar su lugar en la Cámara de Representantes. El artista obtuvo el 62% de los votos y consiguió recuperar para los demócratas un escaño que estaba en manos republicanas.

La victoria, confirmada por la agencia Associated Press y reportada por medios como The Texas Tribune y Los Angeles Times, representa uno de los resultados destacados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.

Pero detrás del triunfo hay una historia que combina música, identidad cultural, descontento político y una campaña en la que Pulido supo aprovechar incluso las críticas de su contrincante.

¿Quién es Bobby Pulido?

Roberto Pulido Jr., conocido artísticamente como Bobby Pulido, nació en Edinburg, Texas, y pertenece a una familia reconocida dentro de la música tejana. Su padre, Roberto Pulido, es uno de los referentes de este género musical.

Bobby comenzó su carrera como solista en 1995, durante una de las etapas de mayor popularidad de la música tejana, y alcanzó el reconocimiento internacional con «Desvelado», canción que se convirtió en su mayor éxito y que da nombre a su álbum debut.

Otros temas que forman parte de su trayectoria son «Se Murió de Amor», «Le Pediré» y «Enséñame».

A lo largo de su carrera ha recibido nominaciones al Latin Grammy y obtuvo dos premios en la categoría de álbum tejano, en 2022 y 2025. Su trayectoria musical lo convirtió en una figura conocida entre la comunidad latina, particularmente en el sur de Texas.

¿Por qué Bobby Pulido decidió entrar a la política?

Después de más de tres décadas en la música, Pulido decidió incursionar en la política y anunció en 2025 su intención de competir por un lugar en el Congreso estadounidense.

De acuerdo con Los Angeles Times, su acercamiento a la política ocurrió después de recibir el impulso de Lorena Saenz Gonzalez, esposa del congresista demócrata Vicente Gonzalez.

El cantante explicó que quería desarrollar una campaña enfocada en problemas concretos y no simplemente aprovechar su fama para conseguir votos.

Entre los temas que colocó en el centro de sus propuestas estuvieron la economía, el costo de vida, la atención médica y la migración, particularmente las consecuencias económicas y humanitarias de las redadas migratorias en las familias y pequeños negocios del Valle del Río Grande.

Pulido se definió como un «demócrata conservador» y buscó diferenciarse de algunas posiciones de su propio partido, especialmente en materia migratoria y en temas culturales.

Su mensaje de campaña también buscó conectar con electores que anteriormente habían votado por Donald Trump y que estaban inconformes con el rumbo económico y las políticas migratorias.

La crítica de Monica De La Cruz que Pulido convirtió en estrategia

Uno de los episodios más llamativos de la contienda ocurrió cuando Monica De La Cruz cuestionó la candidatura del cantante por su trayectoria artística.

En marzo de 2026, la legisladora republicana se refirió a Pulido como una celebridad envuelta en escándalos y señaló que la elección no debía tratarse de quién querían los votantes que se presentara en la fiesta de quince años de una sobrina.

Sin embargo, la crítica terminó convirtiéndose en una oportunidad para el cantante.

Pulido respondió con una convocatoria pública para recibir invitaciones a quinceañeras en el Distrito 15 y comenzó a presentarse en este tipo de celebraciones, además de participar en conciertos, reuniones y actividades comunitarias.

La estrategia le permitió acercarse directamente a las familias y conectar con una tradición profundamente arraigada en la comunidad latina.

De acuerdo con The Texas Tribune, el cantante acudió a decenas de quinceañeras y consiguió establecer contacto personal con miles de posibles votantes.

La frase de su contrincante, que buscaba cuestionar su candidatura por su fama musical, terminó convirtiéndose en uno de los elementos más distintivos de su campaña.

Así fueron las elecciones que llevaron a Bobby Pulido al Congreso

La contienda se desarrolló en el Distrito 15 de Texas, una zona del sur del estado que comprende parte del Valle del Río Grande y que tiene una importante población latina.

Monica De La Cruz había conseguido ganar el distrito en 2022, convirtiéndose en la primera republicana en obtener un periodo completo en la Cámara de Representantes federal por esa región. También logró reelegirse en 2024.

El resultado de 2024 había favorecido ampliamente a los republicanos, pues Donald Trump consiguió el 18% de ventaja en el distrito. Por ello, la candidatura de Pulido representaba un desafío para los demócratas.

La contienda de 2026 también estuvo marcada por el intento republicano de modificar los distritos electorales de Texas para favorecer a su partido. Sin embargo, la estrategia terminó produciendo resultados contrarios a los esperados en varias zonas, incluida la región del Valle del Río Grande.

Finalmente, Pulido consiguió el 62% de los votos frente a De La Cruz, quien perdió la representación del Distrito 15.

Con su victoria, el cantante pasará de los escenarios a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en enero de 2027, donde representará a los habitantes de ese distrito.

El intérprete de «Desvelado» cierra así una etapa de más de 30 años en la música para comenzar una nueva carrera en la política estadounidense.