Guanajuato, Gto.- Con el objetivo de fortalecer la independencia económica de las mujeres y brindarles herramientas para tomar decisiones sobre su futuro, el Gobierno de Guanajuato puso en marcha el programa de capacitación “Mi Camino Propio: siete pasos para el empoderamiento económico de las mujeres”, dirigido a habitantes de los 17 municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

La estrategia, impulsada por la Secretaría de las Mujeres, busca acercar conocimientos sobre administración del dinero, emprendimiento y prevención de la violencia económica y patrimonial, como parte de las acciones para ampliar las oportunidades de desarrollo de las guanajuatenses.

Violencia económica afecta a mujeres en Guanajuato

De acuerdo con datos del INEGI, correspondientes a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 27.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más en Guanajuato ha experimentado violencia económica o patrimonial.

Esta forma de violencia se presenta cuando se limita o impide que las mujeres controlen sus ingresos, bienes o patrimonio, situación que puede dificultar su independencia y las posibilidades de salir de entornos violentos.

Al respecto, la secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, destacó que contar con recursos propios representa una oportunidad para que las mujeres recuperen el control de sus decisiones y construyan un proyecto de vida sin depender económicamente de otras personas.

“Cuando una mujer tiene ingresos propios y herramientas para administrar su patrimonio, recupera el control sobre su presente y su futuro. Desde la Secretaría de las Mujeres trabajamos directamente en territorio para que cada guanajuatense tenga las condiciones reales que le permitan decidir sobre su vida, libre de cualquier dependencia o violencia”, afirmó.

¿En qué consiste el programa Mi Camino Propio?

La capacitación se desarrolla mediante dos sesiones presenciales de cinco horas cada una por grupo, en las que las participantes realizan dinámicas y ejercicios prácticos para fortalecer sus conocimientos y habilidades.

El programa contempla cinco ejes principales:

Autoconocimiento y liderazgo personal.

Herramientas para emprender y gestionar proyectos productivos.

Educación financiera y administración del dinero.

Identificación y prevención de la violencia económica y patrimonial.

Elaboración de un plan personal de autonomía económica.

La intención es que las asistentes puedan aplicar lo aprendido en su vida cotidiana, desarrollar iniciativas productivas y contar con mayores herramientas para administrar sus propios recursos.

Los 17 municipios donde se realizan las capacitaciones

La estrategia está dirigida a mujeres de los municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Las localidades contempladas son:

Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao de la Victoria, Valle de Santiago y Villagrán.

De esta manera, las capacitaciones buscan acercar herramientas de autonomía económica a mujeres de distintas regiones del estado.

Secretaría de las Mujeres brinda atención a mil 883 mujeres

Además de las actividades de capacitación, la dependencia informó que, de enero a noviembre de 2026, ha brindado atención integral a mil 883 mujeres que enfrentaron violencia económica.

Los servicios se proporcionaron de manera gratuita mediante el Sistema de Atención Integral, la Línea 075, la Línea 079 y las Unidades de Atención Integral (UAI).

Entre los apoyos ofrecidos se encuentran asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento de trabajo social.

Con estas acciones, el Gobierno de Guanajuato, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, busca fortalecer las condiciones de igualdad y promover la independencia económica de las mujeres, mediante capacitación, atención y herramientas que contribuyan a su desarrollo y a una vida libre de violencia.