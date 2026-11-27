Irapuato, Guanajuato.- Con la participación de representantes de 46 colegios de profesionistas, Irapuato fue sede del Cuarto Congreso de Profesionistas del Estado de Guanajuato, un encuentro que reunió a autoridades, especialistas, instituciones educativas y estudiantes para reconocer las aportaciones del gremio al desarrollo de la entidad y analizar los retos del ejercicio profesional.

El evento, organizado por el Gobierno de la Gente a través de la Secretaría de Educación, también sirvió como espacio de actualización e intercambio de conocimientos entre profesionistas con amplia trayectoria y las nuevas generaciones.

Reconocen la aportación de los profesionistas a Guanajuato

Durante la inauguración, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, dio la bienvenida a las y los asistentes y destacó la importancia de que la ciudad recibiera este encuentro, al considerar que permite compartir experiencias y conocimientos con quienes comienzan su camino en distintas disciplinas.

La alcaldesa señaló que reconocer la trayectoria de los profesionistas y el trabajo de sus colegios también representa valorar su contribución a la sociedad.

“Distinguir a las y los profesionistas, así como a los colegios, es también una manera de decirles que su trabajo cuenta y que Guanajuato necesita de su conocimiento y participación para seguir avanzando”, expresó.

En representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, encabezó la declaratoria inaugural y destacó que la preparación profesional adquiere mayor valor cuando los conocimientos se comparten y se ponen al servicio de la ciudadanía.

“Mi reconocimiento es porque esos conocimientos los comparten con la ciudadanía, con las personas que más lo necesitan. La labor más noble es compartir lo que uno conoce, lo que uno sabe, lo que uno domina”, manifestó.

Ética y actualización, entre los retos del ejercicio profesional

Durante su intervención, Jiménez Lona también subrayó que la actualización permanente, la responsabilidad y la ética son elementos indispensables para responder a los cambios y exigencias de las distintas profesiones.

Asimismo, reconoció la importancia de estos espacios para fomentar el diálogo, el debate y el intercambio de ideas entre los diferentes sectores profesionales.

Como parte del programa se desarrollaron conferencias y paneles de diálogo con ponentes de trayectoria nacional e internacional, quienes abordaron temas relacionados con:

Madurez digital.

Liderazgo.

Ética profesional.

Vigilancia del ejercicio profesional.

Salud mental.

Las actividades estuvieron orientadas a compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos actuales de las distintas disciplinas.

Irapuato, sede del encuentro de profesionistas

La realización del Cuarto Congreso de Profesionistas en Irapuato permitió reunir a representantes de distintos gremios y generar un espacio de acercamiento entre especialistas, instituciones educativas y estudiantes.

Además de reconocer la trayectoria y las aportaciones de profesionistas y colegios distinguidos durante 2026, el encuentro destacó la importancia de mantener una preparación constante y fortalecer el compromiso social de quienes ejercen una profesión.

Con este tipo de actividades, Irapuato busca consolidarse como sede de encuentros que impulsen la actualización profesional, el intercambio de conocimientos y la participación de distintos sectores en el desarrollo de Guanajuato.