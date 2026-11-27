Salamanca, Guanajuato.- La relación entre Guanajuato y Japón busca abrir nuevas oportunidades de colaboración económica, educativa y cultural. Durante la visita de la gobernadora de la Prefectura de Hiroshima, Mika Yokota, a la planta de Mazda en Salamanca, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que los vínculos entre ambas regiones han trascendido el ámbito comercial para convertirse en una relación de amistad e intercambio cultural.

“Para nosotros la relación comercial que tenemos con Japón, no solamente es importante a nivel económico, nos ha permitido conocer y aprender más sobre su cultura, sobre su país, sobre su gastronomía, y hoy sentimos a la comunidad japonesa como parte de nuestra propia identidad en Guanajuato”, expresó la mandataria estatal.

Guanajuato y Hiroshima buscan ampliar su colaboración

Durante el encuentro, Libia Dennise calificó la visita como un momento histórico, al señalar que por primera vez ambas gubernaturas están encabezadas por mujeres, quienes dan continuidad a las relaciones bilaterales entre sus respectivas regiones.

Por su parte, la gobernadora de Hiroshima, Mika Yokota, reconoció el valor de la relación con Guanajuato y reiteró su disposición para mantener los lazos de amistad e impulsar nuevas acciones que fortalezcan la colaboración entre ambos territorios.

La planta de Mazda en Salamanca fue uno de los puntos centrales de la visita, al representar uno de los ejemplos más importantes de la cooperación entre Guanajuato y Japón.

La presencia de esta empresa en la entidad ha contribuido a transformar la actividad económica de la región, generar empleos y fortalecer la participación de Guanajuato en la industria automotriz internacional.

Asociación Amigo Kai presenta proyectos de colaboración

Como parte de la agenda, ambas gobernadoras recorrieron las instalaciones de Mazda y posteriormente sostuvieron una reunión con integrantes de la Asociación de Amistad Guanajuato-Hiroshima, Amigo Kai, quienes presentaron los avances de su trabajo, proyectos y propuestas de colaboración.

La asociación se constituyó el 22 de octubre de 2015 y es presidida por Takeshi Ishibashi, presidente y director general de Mazda Motor Manufacturing de México. Actualmente, agrupa a 41 empresas, con el propósito de funcionar como un vínculo de entendimiento y cooperación entre gobiernos, sector empresarial y sociedad.

Durante la reunión también se expusieron los avances del programa Learning Territory, mediante el cual estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria de la región Bajío han tenido la oportunidad de conocer los centros de trabajo de empresas japonesas.

Otro de los proyectos presentados fue el Programa Semillero, iniciativa que Mazda puso en marcha inicialmente en colaboración con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), para impulsar las prácticas profesionales de sus estudiantes.

A estos esfuerzos se suman distintas actividades de intercambio cultural entre ambas comunidades.

Buscan mayor presencia de la cultura japonesa en Guanajuato

La gobernadora Libia Dennise destacó que todavía existen oportunidades para ampliar la presencia japonesa en Guanajuato, no solamente desde el ámbito industrial, sino también mediante iniciativas relacionadas con la educación, la cultura y el empleo.

“Creemos que todavía podemos hacer que Japón tenga más presencia y más arraigo en Guanajuato y, que ellos, puedan también tener un intercambio más cercano con la cultura, con la educación, con el empleo, también con las actividades que se dan a clientes de las empresas que ustedes representan”, señaló.

En la visita, la mandataria guanajuatense estuvo acompañada por la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar.

El encuentro permitió refrendar los vínculos entre Guanajuato y Hiroshima, así como presentar proyectos que buscan ampliar la colaboración entre empresas, instituciones educativas y ambas comunidades.