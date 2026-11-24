Irapuato, Guanajuato.- El programa Miércoles Ciudadano facilita el acceso a trámites, servicios y apoyos municipales para familias de Irapuato. A través de estas jornadas, habitantes de colonias y comunidades rurales pueden recibir atención directa de funcionarios y acceder a servicios gratuitos, como la esterilización de mascotas y la orientación en materia de salud.

Habitantes destacan la atención recibida

Durante estas jornadas, las personas pueden dialogar directamente con titulares y personal de las diferentes dependencias municipales para plantear sus necesidades y solicitar apoyo.

Diana Silvestre, habitante de la comunidad de Serrano, acudió al Miércoles Ciudadano para esterilizar a su gatita Yuki. La ciudadana destacó el trato recibido y la importancia de que estos servicios sean gratuitos.

“La atención me pareció muy bien, no hacen caras. A veces uno va a servicios gratuitos y andan cansados o en malas caras, pero aquí no, todo muy bien. Que estos servicios sean gratuitos está bien, porque sí ayudan bastante a las personas”, comentó.

Otra de las beneficiarias fue Isidora Cano, vecina de la colonia Bajada de San Martín, quien aprovechó la jornada para registrar a su esposo en la Clínica de Salud con Paso Firme, ubicada en la colonia 18 de Agosto.

La ciudadana reconoció la atención del personal municipal e invitó a otras familias a acercarse para conocer los apoyos disponibles.

“Nos recibieron con mucha amabilidad, al igual que cuando van a hacer juntas y actividades a nuestra colonia. Yo le diría a la gente que se acerque porque los apoyos son reales”, expresó.

¿Qué servicios ofrece el Miércoles Ciudadano?

El programa reúne a distintas dependencias municipales para facilitar la atención de solicitudes, trámites y servicios.

Entre las áreas participantes se encuentran Servicios Públicos, Desarrollo Social y Humano, Salud Municipal, Movilidad y Transporte, Fiscalización y Obras Públicas.

También participan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Japami y el Sistema DIF Municipal, entre otras dependencias.

Además de recibir y canalizar peticiones, las jornadas acercan servicios gratuitos que buscan contribuir al bienestar de las familias.

Uno de ellos es el que ofrece la Coordinación del Centro de Control y Bienestar Animal (CANI), mediante acciones enfocadas en promover el cuidado responsable de los animales de compañía.

Con estas actividades, la Administración encabezada por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, busca mantener espacios de atención directa para acercar los servicios públicos a las familias de colonias y comunidades rurales.