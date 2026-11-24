Irapuato, Guanajuato.- Ciudadanos irapuatenses identificaron al hombre captado en video asaltando a un taxista y lo retuvieron hasta ser entregado a la policía municipal. El presunto responsable fue asegurado en posesión de presunta droga y un cuchillo.

De acuerdo con la evidencia documentada por el chofer de un taxi, el hombre se hizo pasar por un pasajero para llegar a su destino en la colonia Rodríguez, donde despojó al conductor de sus pertenencias, amenazándolo con un objeto punzocortante.

Luego de que se difundiera el video, lo reconocieron cerca del puente de Guadalupe, donde estaba presuntamente a la espera de otro servicio de transporte. Sin embargo, un motociclista aparentemente dedicado al moto envío, lo confrontó, siendo auxiliado por más personas, que lo retuvieron en espera de las autoridades.

La policía municipal lo aseguró y puso a disposición del Ministerio Público. Asimismo, la Secretaría de Seguridad instó a las personas a poner una denuncia en su contra si han sido víctimas de algún delito.