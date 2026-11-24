Guanajuato, Gto.- Tres estudiantes del Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato (UG) representarán a México en competencias internacionales de física, luego de obtener medallas en la XXXVII Olimpiada Nacional de Física 2026. Los jóvenes destacaron entre los participantes de este certamen, realizado del 15 al 19 de noviembre en Xalapa, Veracruz.

Estudiantes de Silao y Moroleón destacan en física

Los estudiantes que consiguieron su pase a las competencias internacionales son Josué Daniel Machuca Aguirre, de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Silao, así como Daniel Esparza Lemus y Karlo Gael Zamudio López, ambos de la ENMS Moroleón.

Josué Daniel obtuvo la medalla de plata, con el acompañamiento y asesoría del profesor Víctor Hernández Briseño.

Por su parte, Daniel Esparza y Karlo Gael Zamudio consiguieron medallas de bronce. Durante su preparación contaron con la asesoría del doctor César Augusto Linares López y el maestro Edgar Isaac Rojas Bedolla.

Así consiguieron su pase a la competencia nacional

Los tres estudiantes obtuvieron su clasificación el pasado 17 de octubre, tras destacar en la final estatal de la Olimpiada de Física.

Con estos resultados, se integraron a la delegación de Guanajuato que participó en el certamen nacional, organizado por la Sociedad Mexicana de Física.

En el selectivo también participó Cristopher Elí Gómez Fuentes, alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 17, ubicado en León, quien obtuvo una medalla nacional de plata.

Recibieron preparación especializada en la UG

Antes de la competencia nacional, los jóvenes recibieron entrenamiento especializado y preparación experimental en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, en el Campus León.

La capacitación estuvo a cargo de académicos universitarios y fortaleció sus conocimientos teóricos y prácticos.

Además, permitió desarrollar habilidades para analizar, interpretar y resolver problemas de mayor complejidad en el campo de la física.

Los resultados reconocen la dedicación y disciplina de los estudiantes, así como el acompañamiento de sus familias, profesores y de la comunidad académica que impulsó su preparación.