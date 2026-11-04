Gina Hinojosa se convierte en la primera latina gobernadora de Texas

Texas.- La demócrata Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott en las elecciones para gobernador de Texas y se convertirá en la primera latina en ocupar ese cargo, además de poner fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en el estado.

El resultado representa un cambio importante en el panorama político de Texas, donde Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 por 13.6 puntos porcentuales frente a Kamala Harris, con un respaldo importante de los votantes latinos.

Hinojosa, abogada de 52 años y representante estatal por Austin, se enfrentó a Abbott, quien gobernaba desde 2015 y buscaba un cuarto mandato. El republicano contaba con una amplia estructura política y una importante ventaja financiera.

Cuando Hinojosa decidió participar en la contienda, pocos consideraban que pudiera derrotarlo. Los demócratas habían tenido dificultades para encontrar un candidato dispuesto a enfrentarse al gobernador y, según la analista política de CNN María Cardona, incluso algunos sectores que suelen respaldar a los candidatos demócratas veían pocas posibilidades de triunfo.

Sin embargo, Hinojosa y su equipo construyeron una campaña basada en el contacto directo con los votantes, recorriendo comunidades y escuchando sus principales preocupaciones.

“Ella armó esta campaña con su equipo y lo hicieron de una forma muy orgánica, hablando con los votantes, comunidad por comunidad, sobre los asuntos que les importaban”, dijo Cardona.

La educación pública, una de las claves de su campaña

Uno de los temas que ayudó a Hinojosa a ganar apoyo fue la educación pública. Antes de llegar a la legislatura estatal, presidió la junta escolar de Austin y durante la campaña convirtió el financiamiento y el futuro de las escuelas públicas en una de sus principales prioridades.

Cardona destacó la conexión que la candidata logró establecer con madres preocupadas por la situación de las escuelas, incluidas algunas simpatizantes de Trump.

“Ella tuvo mucho apoyo dentro de las mamás MAGAS. ¿Por qué? Porque ella se enfocó en la educación pública”, señaló la analista.

A partir de ese trabajo, Hinojosa sumó el respaldo de otros sectores, entre ellos votantes latinos, jóvenes y negros. Su mensaje también abordó preocupaciones como el costo de vida, el acceso a la atención médica y la expansión de los centros de datos en Texas.

Entre sus propuestas se encuentran ampliar el acceso a los servicios de salud y reducir el costo de vida, de acuerdo con la información publicada en su sitio de campaña.

De Brownsville a la gobernación de Texas

Aunque representa un distrito de Austin en la Cámara de Representantes de Texas, Hinojosa es originaria de Brownsville, en el Valle del Río Grande, al sur del estado.

Es hija de Gilberto Hinojosa, un conocido dirigente del Partido Demócrata en Texas. Antes de llegar a la legislatura estatal, trabajó como abogada y presidió la junta escolar de Austin. Desde su llegada a la Cámara de Representantes, una de sus prioridades ha sido garantizar el financiamiento de las escuelas públicas.

Su origen también tiene relevancia política, pues el Valle del Río Grande fue una de las regiones donde los demócratas buscaban recuperar terreno después de que una parte importante de los votantes latinos apoyara a Donald Trump en las elecciones de 2024.

Una victoria que cambia el mapa político de Texas

El triunfo de Hinojosa también representa un revés para Trump y los republicanos en un estado que el presidente ganó por 13.6 puntos porcentuales en 2024 frente a Kamala Harris.

Los republicanos habían mantenido la gubernatura desde 1995, cuando George W. Bush sucedió a la demócrata Ann Richards. Con la victoria de Hinojosa, los demócratas recuperarán el gobierno estatal por primera vez en más de tres décadas.

Al hablar en Austin después de que CNN proyectara su victoria, Hinojosa dijo sentirse “humilde y agradecida”, además de asombrada por “la increíble gracia y el poder de Dios y de Texas”.

También se refirió a quienes habían dudado de sus posibilidades: “Nunca me molestó que dudaran de mí. Me molestó que dudaran de nosotros”.

Cardona destacó que el triunfo de Hinojosa debe reconocerse por su propia campaña, más allá de la victoria de James Talarico en la contienda por el Senado de Texas.

“Fue de verdad un esfuerzo espectacular y no quiero que la gente diga, por más que también me gusta y estoy orgullosa de lo que hizo James Talarico, de que Gina Hinojosa ganó porque James Talarico ganó”, expresó.

Con Hinojosa, los demócratas volverán a gobernar Texas por primera vez desde el mandato de Ann Richards, que concluyó en 1995. La victoria también marca un hecho histórico: será la primera latina en ocupar la gubernatura del estado.

Con información de CNN en Español.