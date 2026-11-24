Irapuato, Guanajuato.- El equipo de San Juan de Retana se coronó campeón de la edición varonil 2026 de la Liga por la Paz en Irapuato, torneo en el que participaron más de 420 jóvenes de colonias y comunidades del municipio. Como premio, los ganadores obtuvieron un viaje de tres días a la playa, mientras que el segundo lugar recibió tabletas electrónicas.

San Juan de Retana se lleva el campeonato

La competencia fue impulsada por el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como parte de las acciones para promover el deporte y fortalecer la convivencia entre jóvenes.

El equipo de Purísima del Jardín consiguió el segundo lugar. Ambos representativos recibieron trofeos en reconocimiento a su desempeño durante el torneo.

Durante la premiación, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que la Liga por la Paz busca ir más allá de la competencia deportiva.

Señaló que el programa fomenta la disciplina, el respeto y la corresponsabilidad entre los participantes.

También reiteró el compromiso de recuperar espacios públicos y promover el uso de las canchas deportivas por parte de niñas, niños, jóvenes y familias.

“Desde el Gobierno Municipal hemos impulsado estas acciones porque son una forma de construir la paz, de fortalecer el tejido social y de generar comunidades más unidas. Hoy no termina este esfuerzo; hoy damos un paso más para que más mujeres, niñas y niños encuentren en el deporte una oportunidad para participar, desarrollar sus capacidades y demostrar su talento”, expresó.

Destacan el deporte como herramienta para construir la paz

Por su parte, María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal, señaló que estas actividades permiten fortalecer la cercanía con la población.

Además, destacó que el torneo promueve acciones de prevención del delito y construcción de paz en colonias y comunidades.

Explicó que, durante la temporada, los equipos debieron cumplir tanto con su desempeño deportivo como con requisitos administrativos y de conducta.

“A lo largo de la temporada, los equipos disputaron encuentros bajo un esquema formativo en el que la permanencia dependió tanto del desempeño en la cancha como del cumplimiento administrativo y la conducta acorde a los valores de la liga, para poder ir fortaleciendo e ir reconstruyendo la paz y el tejido social en todas nuestras comunidades”, señaló.

Carlos Daniel Torres Coronel, capitán del equipo campeón, también compartió su alegría por el resultado y la experiencia de competir junto a sus compañeros y familiares.

“Es una muy grande experiencia con todo nuestro equipo, con nuestra familia, y que gracias a Dios quedamos campeones e irnos tres días a la playa”, manifestó.

Inician las competencias infantil y femenil

En la edición varonil 2026 participaron jóvenes de más de 20 colonias y comunidades de Irapuato, entre ellas Rancho Grande, Bernardo Cobos, 18 de Agosto, 12 de Diciembre, Valle de las Flores, Carmelitas II, Purísima del Jardín, Nuevo México, San Isidro y Zona Centro.

Al concluir el torneo y la premiación, comenzaron las competencias de las ramas infantil y femenil.

En la categoría infantil, dirigida a niñas y niños de 9 a 13 años, participarán 11 equipos de Tomelópez, La Araña, San Juan de Retana, Purísima del Jardín, El Ranchito, El Carrizal, Los Presidentes, Santa Julia, El Carmen, San José de Bernalejo y Cuchicuato.

Por su parte, la rama femenil, en categoría libre, contará con cinco equipos representantes de Los Presidentes, Los Álamos, Rancho Grande, Las Huertas y Las Heras.

Con estas competencias, el Gobierno Municipal busca ampliar la participación deportiva y ofrecer alternativas para el aprovechamiento positivo del tiempo libre.

La estrategia también contempla la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria.