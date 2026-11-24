Manuel Doblado, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Manuel Doblado inició dos obras de infraestructura en la colonia Miguel Hidalgo y la comunidad de San José de Bellavista, con una inversión conjunta de 4 millones 818 mil 380.63 pesos. Los proyectos contemplan la construcción de banquetas, guarniciones y pavimentación para mejorar la movilidad y seguridad de los habitantes.

Construirán banquetas y guarniciones en la colonia Miguel Hidalgo

El presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, encabezó el arranque de los trabajos en la calle Lázaro Cárdenas, donde se construirán espacios peatonales para facilitar el tránsito seguro de las personas.

El proyecto contempla:

1,973.9 metros cuadrados de banquetas.

895.84 metros lineales de guarniciones.

Instalación de líneas de agua.

Aplicación de pintura.

La obra tendrá una inversión de 2 millones 347 mil 232.43 pesos.

Durante el evento, Domingo Ruiz, representante de los vecinos, agradeció el inicio de los trabajos y recordó las dificultades que enfrentan durante la temporada de lluvias.

“No hay plazo que no se cumpla, ni día que no se venza, queremos agradecerles el inicio de estas obras que para nosotros va a ser algo muy benéfico. En tiempos de lluvias tenemos que quitarnos los zapatos al inicio de la calle y traer un refuerzo, unas botitas de hule o algo para llegar al pavimento cambiarlas las botitas. Entonces con las banquetas ya no nos vamos a quitar los zapatos… y todo esto gracias a la disponibilidad y atención que nos da nuestro Presidente Municipal”, expresó.

Pavimentarán callejón en San José de Bellavista

En la comunidad de San José de Bellavista también comenzó la pavimentación del callejón ubicado junto a la escuela.

Los trabajos incluyen 160 metros lineales de pavimentación con huellas de concreto, empedrado, banquetas, guarniciones, señalética y pintura.

Para esta obra se destinarán 2 millones 471 mil 148.20 pesos de recurso municipal.

Maudelia Gutiérrez, representante de los habitantes, reconoció que los trabajos contribuirán a mejorar las condiciones de vida de las familias de la comunidad.

Alcalde destaca atención a comunidades y colonias

Durante los arranques, el presidente municipal Gustavo Adolfo Alfaro Reyes señaló que ambas obras responden a necesidades de los habitantes.

También destacó que su administración trabaja en diferentes puntos del municipio para atender las demandas de infraestructura.

“Son 286 comunidades las que tiene Manuel Doblado, no son poquitas, y a todas les estamos tratando de hacer algo. Cada vez queremos que se vea más bonita su comunidad”, expresó.

El alcalde también hizo un recuento de los proyectos que actualmente se desarrollan y de las obras contempladas para otras comunidades y colonias.

En esta gira de trabajo estuvo acompañado por los regidores Rodrigo Rodríguez y Paula Guadalupe Zamora.