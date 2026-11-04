Militares se impactan contra pipa en León; dos elementos heridos

León, Guanajuato.- Una patrulla del Ejército Mexicano se impactó contra una pipa que transportaba desechos en la intersección del bulevar Eje Metropolitano y bulevar Karol Wojtyla en León. Dos de los elementos fueron trasladados a un hospital, presuntamente por fracturas.

De manera extraoficial, testimonios señalaron que los elementos de seguridad habían realizado una vuelta prohibida, lo que derivó en el accidente. Tras el choque, los militares terminaron proyectados de su patrulla.

Personal de emergencia, FSPE y policía vial llegaron a auxiliar a los lesionados y realizar el acordonamiento del área, además de desviar el tráfico.

Hasta el momento no se ha emitido información oficial acerca del percance, sin embargo, se deslindarán responsabilidades. Se espera que el conductor del vehículo responsable.