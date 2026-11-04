Abasolo celebra el Tercer Festival de Día de Muertos con desfile de catrinas y actividades culturales

Abasolo, Guanajuato.- Con actividades culturales, artísticas y recreativas, el municipio de Abasolo celebró el Tercer Festival de Día de Muertos «Una luz para no olvidar», que durante varios días reunió a familias y visitantes en torno a las tradiciones mexicanas y el recuerdo de sus seres queridos.

Uno de los eventos principales fue el Tradicional Desfile de Catrinas, que recorrió el trayecto del Poliforum a la Plaza Principal, donde instituciones educativas, dependencias municipales y contingentes participaron con caracterizaciones y representaciones alusivas a esta festividad.

Entre los participantes estuvieron CECyTE Abasolo, Telebachillerato de Las Mazas y Universidad de Las Culturas, así como las áreas municipales de Desarrollo Rural, Ecología, DIF, Bastoneras, Servicios Básicos, Casa de la Cultura, JAPAMA, Obras Públicas, Desarrollo Social y CUFIDE. La jornada concluyó con la presentación del Grupo Sierreño «Nueva Herencia», de Casa de la Cultura.

Música y actividades recreativas en el Festival de Día de Muertos

La programación también incluyó la Carrera de Disfraces Doble Huella, organizada por Reina y Princesas, en la que participantes acompañados de sus mascotas compartieron una jornada de convivencia y creatividad.

Asimismo, se realizó la segunda edición del Circuito de Rock y la tradicional Rodada del Terror, que reunió a motociclistas y participantes con disfraces en las calles del municipio.

En el Circuito de Rock 2026, celebrado en la Plaza Constitución, se presentaron Creep Tones, agrupación de Casa de la Cultura Abasolo, Jamaica del Rey y Revolver Urbano, quienes ofrecieron una noche musical para los asistentes.

Calle de las Catrinas y presentación de Luiz Murá

Otro de los espacios destacados fue la Calle de las Catrinas, un recorrido en el que personajes, adornos y caracterizaciones combinaron el arte con las tradiciones mexicanas para recordar a quienes fallecieron.

La actividad estuvo acompañada por la presentación del Ballet Folklórico, que compartió con los asistentes una muestra de la cultura mexicana a través de la música y la danza.

El cierre de esta tercera edición estuvo a cargo de Luiz Murá, quien protagonizó una velada musical en la que las familias se reunieron para recordar a sus seres queridos.

Con estas actividades, el Tercer Festival de Día de Muertos «Una luz para no olvidar» concluyó su programación en Abasolo, con propuestas que reunieron expresiones artísticas, tradiciones y espacios de convivencia familiar.