Exponen en foro proyectos de movilidad, agua y sostenibilidad para el desarrollo urbano de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades municipales, especialistas, representantes empresariales y ciudadanos participaron en el Foro de Futuro Urbano: “Ciudades Inteligentes y Derecho a la Ciudad”, organizado por el Gobierno de Irapuato para analizar la planeación urbana, la innovación y el crecimiento sostenible del municipio.

El encuentro, realizado a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, reunió a representantes de colegios de profesionistas, cámaras empresariales, asociaciones civiles, medios de comunicación y ciudadanía, quienes intercambiaron ideas y experiencias para contribuir a la construcción de una ciudad más accesible, incluyente y sostenible.

Durante el evento también se entregó un reconocimiento a Gregorio Trejo Rico por sus 32 años de trayectoria en la recopilación, resguardo y digitalización de información sobre la historia territorial de Irapuato, labor que contribuye a preservar la memoria y evolución urbana del municipio.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que la planeación de las ciudades debe colocar a las personas, sus necesidades y su bienestar en el centro de las decisiones, además de establecer una ruta que permita dar continuidad a los proyectos de desarrollo urbano.

“Este encuentro es importante, porque aquí vamos a reflexionar sobre la necesidad de la planeación, el conocimiento y, sobre todo, en que debemos seguir una hoja de ruta que nos permita dar continuidad; es decir, necesitamos tener claridad de hacia dónde queremos llegar, dónde está la meta, qué tenemos que hacer para ir cumpliendo esta hoja de ruta, estos propósitos que tenemos en nuestros instrumentos de planeación y poder llegar a la meta que nos hemos propuesto”, expresó.

Presentan proyectos para el desarrollo urbano de Irapuato

Durante su intervención, Lorena Alfaro resaltó la importancia de contar con instrumentos de planeación que establezcan reglas claras para el crecimiento de la ciudad. Entre ellos mencionó el primer Reglamento Municipal del Código Territorial, así como proyectos enfocados en sostenibilidad, movilidad y gestión de los recursos naturales.

En materia ambiental, destacó que Irapuato ha obtenido durante seis años consecutivos el reconocimiento internacional como Ciudad Árbol del Mundo. También mencionó la implementación del sistema digital de gestión hídrica I-Agua y la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en la salida a León.

En movilidad, señaló el fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte CITY, que contempla el pago mediante tarjeta y monitoreo por GPS. A estos proyectos se suman los planes maestros relacionados con el sistema de parques, la acción climática, la Gran Manzana y el Centro Histórico.

Herramientas digitales buscan modernizar la gestión urbana

Por su parte, Paola Frausto Reyes, directora de Desarrollo Urbano, señaló que la planeación y gestión del territorio requieren la participación coordinada de autoridades, especialistas y ciudadanía.

“Este foro no busca solamente ser un encuentro de conferencias o exposiciones, queremos que sea un espacio que nos permita cuestionar nuestras prácticas, intercambiar experiencias, enriquecer nuestras perspectivas y encontrar nuevas oportunidades para mejorar la manera en que planeamos y gestionamos nuestra ciudad”, expresó.

La funcionaria destacó que herramientas tecnológicas como Geourbani y el Sistema de Información de Usos de Suelo, integrado al geoportal, contribuyen a modernizar la gestión urbana y facilitar el acceso a información territorial para la toma de decisiones.

Asimismo, subrayó que la transformación de las ciudades debe reflejarse en beneficios concretos para la población, como espacios públicos de calidad, mejores servicios y entornos más accesibles.

El foro concluyó con un llamado a fortalecer la coordinación entre gobierno, academia, especialistas, sector privado y ciudadanía para construir una visión compartida sobre el futuro de Irapuato.