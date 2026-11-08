Más de 2 mil personas corren en la Carrera Nocturna “Entre la Vida y la Muerte” en Irapuato

La tercera edición combinó deporte y tradición; la competencia concluyó con saldo blanco

Redacción Notus8 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Más de 2 mil personas participaron en la tercera Carrera Nocturna “Entre la Vida y la Muerte” 2026, que recorrió las calles de Irapuato en una noche de deporte, tradición y convivencia. La competencia concluyó con saldo blanco, informó el Gobierno municipal.

Organizada por la Comisión del Deporte y Atención a la Juventud de Irapuato (COMUDAJ), la carrera reunió a familias, deportistas y grupos de amigos. Hubo una prueba infantil de 650 metros y recorridos de 3 y 7 kilómetros.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que actividades como esta promueven la convivencia familiar, los hábitos saludables y el uso de los espacios públicos. La directora de COMUDAJ, Janet Estrada Ponce, agradeció la respuesta de la ciudadanía y señaló que la convocatoria superó las expectativas.

Personas voluntarias, personal de Tránsito y corporaciones de seguridad colaboraron en la organización y vigilancia del recorrido. Al finalizar, se reconoció a quienes obtuvieron los primeros lugares en sus categorías.

Ganadoras y ganadores

3 kilómetros — Discapacidad femenil
1.er lugar: María Oropeza Delgado.

3 kilómetros — Recreativa femenil
1.er lugar: Juanita Jasso Jiménez.
2.º lugar: Zara Zavala Lazo.
3.er lugar: Erika Castillo Montiel.

3 kilómetros — Recreativa varonil
1.er lugar: Santiago Fuentes.
2.º lugar: Christian Alcántara Ledesma.
3.er lugar: Salvador González Hernández.

7 kilómetros — Discapacidad varonil
1.er lugar: Moguel Ángel Ramírez.

7 kilómetros — Única femenil
1.er lugar: Diana Claudia Osorio Rubio.
2.º lugar: Victoria Eugenia Preciado Castillo.
3.er lugar: Adriana Rodríguez.

7 kilómetros — Única varonil
1.er lugar: Rubén Pérez Elizarraraz.
2.º lugar: Iyeri Piña Gómez.
3.er lugar: Óscar Barrón Hernández.

Redacción Notus8 noviembre, 2026

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