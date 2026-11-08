La Caravana de Emprendedores de Irapuato celebra su edición 50 con 79 marcas locales

Irapuato, Guanajuato.- La Caravana de Emprendedores de Irapuato inauguró su edición número 50 con la participación de 79 marcas locales, instaladas en el Jardín Principal del Centro Histórico para ofrecer sus productos este fin de semana.

La muestra, organizada por el Gobierno municipal a través de la Dirección de Desarrollo Económico, busca impulsar los negocios locales y la economía familiar. La ciudadanía puede visitarla de 11:00 a 20:00 horas.

Durante la inauguración, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reconoció el trabajo de las y los emprendedores y destacó el acompañamiento que reciben en la Casa del Emprendedor, donde se ofrece capacitación y orientación para iniciar o fortalecer proyectos.

El director de Desarrollo Económico, Humberto Hernández Salgado, señaló que desde 2022 las caravanas han contado con la participación de más de 4 mil emprendedores y han generado un impacto acumulado superior a 10 millones de pesos, de acuerdo con cifras del gobierno municipal.

En coordinación con distintas dependencias municipales, la edición especial también ofrece actividades artísticas, culturales y deportivas durante el fin de semana. Sofía Juárez, emprendedora participante, agradeció las capacitaciones y el apoyo que, dijo, le han permitido fortalecer su negocio y ofrecer sus productos con mayor confianza.