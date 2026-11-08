DIF Irapuato reporta más de 38 niñas, niños y adolescentes fuera de los cruceros

La campaña “Mis Sueños No Están en un Crucero” suma más de 30 operativos y 890 recorridos preventivos

Redacción Notus8 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Más de 38 niñas, niños y adolescentes han dejado de realizar actividades en cruceros de Irapuato, informó el Sistema DIF municipal, que mantiene acciones para prevenir el trabajo infantil y proteger los derechos de la infancia.

La estrategia se reforzó en junio de 2025 con la campaña permanente “Mis Sueños No Están en un Crucero”, enfocada en evitar que niñas, niños y adolescentes permanezcan en espacios donde su seguridad, educación, salud y derecho al juego puedan estar en riesgo.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y áreas municipales, el DIF ha realizado más de 30 operativos y 890 recorridos en 50 puntos estratégicos. Además, más de 580 personas han recibido información sobre prevención del trabajo infantil y protección de derechos.

Para facilitar los reportes ciudadanos, se instalaron más de 200 códigos QR en establecimientos comerciales. Estos dirigen a la línea 072, que ha recibido y atendido más de 138 reportes desde el inicio de la campaña.

El DIF Irapuato llamó a la ciudadanía a sumarse a las acciones de prevención y reportar posibles situaciones de riesgo.

Redacción Notus8 noviembre, 2026

Redacción Notus

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