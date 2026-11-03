CECyTEG obtiene 20 reconocimientos en competencia de Inteligencia Artificial

Irapuato, Guanajuato.- Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) obtuvieron 20 reconocimientos en TRACK TALENTS 2026, encuentro enfocado en el desarrollo de soluciones innovadoras mediante Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes para atender los retos de la sociedad del futuro.

En esta edición, realizada bajo la temática “Desarrollando Inteligencia Artificial para resolver los retos de la sociedad del futuro”, el CECyTEG consiguió cinco primeros lugares, seis segundos, cuatro terceros y cinco menciones honoríficas.

De acuerdo con los resultados de la competencia, la institución obtuvo el primer lugar en cinco de los siete retos: JAPAMI, CIMAT, PORTLAND, OOXOL & COLD y SECURITY AGENTES.

Entre los resultados destacó la participación del Plantel Tierra Blanca, cuyos estudiantes consiguieron dos primeros lugares en los retos CIMAT y PORTLAND, además de un segundo lugar en este último.

También sobresalieron los equipos de los planteles Ocampo, Cortazar, Apaseo el Grande, Valle de Santiago, Comonfort, Romita, Irapuato III, Doctor Mora, Salamanca, San Miguel de Allende, Tarandacuao, Rincón de Tamayo y Villagrán, que obtuvieron posiciones destacadas y menciones honoríficas.

Durante el encuentro, las y los estudiantes desarrollaron proyectos relacionados con Inteligencia Artificial, visión artificial, ciencia de datos, Internet de las Cosas (IoT), ciberseguridad y automatización. Además, el evento promovió la vinculación entre gobierno, industria, academia y educación.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y de la directora general del CECyTEG, Esther Angélica Medina Rivero, la institución impulsa las vocaciones científicas y tecnológicas de sus estudiantes, mediante espacios que permiten transformar el conocimiento, la creatividad y la innovación en propuestas para atender necesidades sociales.

Con estos resultados, el CECyTEG refrenda su compromiso con una Educación con Valor Humano, orientada al desarrollo de competencias científicas, tecnológicas y humanistas para preparar a las nuevas generaciones ante los desafíos de un mundo en constante transformación.