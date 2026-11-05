A escobazos, Navarro hace campaña en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Muy en su papel de “señor de la casa”, el esposo de la presidenta municipal Samantha Smith y ahora “presidente honorífico” del DIF municipal, Alejandro Navarro, se dedica a limpiar calles y promover iluminación, como cuando era el alcalde dela capital.

El martes pasado, Alejandro Navarro y su el equipo del DIF DEFIENDE participó en la “megalavada” del jardín Unión, el exterior del teatro Juárez y el atrio como los bajos del templo de San Diego.

La presidencia municipal publicó el correspondiente boletín con los datos relacionados con el pasado Festival del Día de Muertos: 264 mil visitantes únicos y 497 mil 784 asistencias acumuladas, con una derrama económica de 349.2 millones de pesos.

La lavadera siguó, junto con trabajadoras y trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) y de otras áreas, cepillaron, lavaron y enchularon la calle Sopeña, la plaza de los Ángeles, las bajadas a la calle subterránea Miguel Hidalgo y las inmediaciones de la Alhóndiga, entre otros puntos de este destino turístico de clase mundial.

Para lavar estos puntos, se dispuso de un total de 38 mil 500 litros de agua tratada, distribuidos en cuatro megapipas provenientes de la planta tratadora del SIMAPAG que se encuentra ubicada en Noria Alta.

Navarro debió justificar hacer labores que no corresponden a su área; “el primer principio rector de la institución que representa se basa en el trabajo territorial, cerca de las familias y cerca de los gremios que constituyen el corazón latiente de Guanajuato”.

Promueve alumbrado

Y en un tema que no tiene que ver con las funciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Navarro promovió que “DIF DEFIENDE se enlazó con el departamento de Alumbrado Público para optimizar la iluminación y brindar una ruta segura en el túnel vial y peatonal que va de la calle subterránea Miguel Hidalgo hacia la zona de Pozuelos”.

El pretexto es que el túnel es “una conexión sumamente útil entre el centro de Guanajuato Capital con el kínder Elisa López, la plaza comercial, el complejo administrativo Pozuelos, el cerro del Gallo y el bulevar Guanajuato”.

Mientras que el ex alcalde aparece en fotos y boletines, su esposa cancela y pospone asistencia a actividades diversas.