Mano de león, zinnia y cempasúchil: las flores de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Mano de león, zinnia, cempasúchil y algunos girasoles se asoman a la orilla de la carretera entre las comunidades de Cuevas y Cerrito del Oro en Guanajuato. Ahí Julio cultiva y vende las flores que adornarán altares y tumbas el Día de Muertos.

A unos días del Día de Muertos, el campo de Julio está en plena flor, es decir, entre colores amarillo, naranja, violeta principalmente se ven los surcos donde se observan las especies que se identifican con las tradiciones al culto de los muertos.

Entre las variedades principales se encuentra la llamada mano de león, la que más trabajo da, dijo, porque, necesita unos cuatro meses desde la siembra hasta la flor; la segunda es el cempasúchil híbrido, de flor amarilla, que tarda unos tres meses y la tercera es la zinnia, que es una planta que da flores de varios colores.

Julio cuenta que la zinnia es la que más ha llamado la atención de los visitantes, subrayando que muchos llegan solo para tomarse fotos entre las flores, pues una catrina gigante de cartón adorna el lugar.

El campesino dijo que no todo sale como se planea, pues algunas plantas florecieron antes de tiempo, y Julio lo atribuye al fertilizante o a que hay tierra “más caliente”, donde la flor se adelanta, aunado a que una plaga, ha manchado parte de la cosecha.

¿Cuánto cuestan las flores?

En cuanto a precios, la planta de cempasúchil, que se vende con poca raíz para pasarla a una maceta, cuesta 100 pesos o bien se puede comprar ya en manojo. La zinnia se vende en 100 pesos la docena. También ofrece manojos de 50 a 60 pesos de mano de león.