Irapuato arranca colector pluvial en Los Encinos y pavimentación en Revolución

Irapuato, Guanajuato.- Escuchar a las familias, mantener la cercanía con la ciudadanía y atender sus necesidades son parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Irapuato. Como muestra de ello, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, encabezó el arranque de obras de infraestructura hidráulica en la colonia Los Encinos y supervisó los trabajos de pavimentación en la colonia Revolución.

En Los Encinos, inició la construcción del colector pluvial en la calle Chapala, una obra a cargo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), que mejorará la infraestructura hidráulica y contribuirá a prevenir los encharcamientos que, durante años, han afectado a las familias de esta zona.

La Presidenta de Irapuato destacó la importancia de escuchar a la ciudadanía y llevar soluciones a las colonias, mediante obras que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas.

Lorena Alfaro García explicó que las obras deben realizarse con una visión integral y de largo plazo, por lo que, en el caso de Los Encinos, la construcción del colector pluvial representa una primera etapa que permitirá avanzar posteriormente en otras acciones de mejoramiento de la infraestructura de la zona.

“Sé que los recursos son limitados, pero al menos ya con esa visión podemos ir anunciando con certeza los pasos que vamos a dar, las etapas que vamos a estar atendiendo. Y hoy, bueno, pues ya lo explicaron muy bien, si queríamos rehabilitar esta vialidad, este acceso, pues no nos podíamos quedar en lo superficial”, expresó.

Posteriormente, la Alcaldesa visitó la colonia Revolución, donde supervisó la pavimentación de la calle Vicente Guerrero, una intervención que busca mejorar las condiciones de movilidad.

Durante el recorrido, Lorena Alfaro reiteró la importancia de mantener una comunicación directa con habitantes de las colonias, para conocer sus inquietudes y atender las necesidades prioritarias.