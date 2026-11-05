Arranca ampliación de avenida Olímpica en León con inversión de 10.3 millones de pesos

León, Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo dio inicio a las obras de ampliación de la avenida Olímpica, en el tramo de Villa Múnich a Juegos Olímpicos, al sur de León, donde se invertirán 10 millones 382 mil pesos de recursos estatales para mejorar la circulación y la seguridad vial.

El proyecto contempla intervenir 180 metros de esta vialidad, donde actualmente se forma un cuello de botella que dificulta el tránsito, principalmente durante las horas de mayor circulación. La obra beneficiará a 236 mil 970 personas y busca mejorar las condiciones de una avenida por la que transitan cerca de 22 mil vehículos diariamente.

Los trabajos incluyen la ampliación de dos a cuatro carriles, dos por sentido, además de un camellón central, ciclovía, banquetas y alumbrado público. También se instalarán redes de agua potable y drenaje, así como señalamientos viales.

Durante el arranque de los trabajos, la mandataria estatal señaló que su gobierno busca responder a la confianza de la ciudadanía mediante obras y resultados.

“Yo siempre les digo que la única manera de pagar su cariño, su confianza, es chambeando y dándoles resultados. Así es que aquí estamos para eso, para seguir trabajando y para darle resultados a nuestra gente”, expresó.

Libia Dennise destacó que la intervención responde a una petición de las familias que viven y transitan por este sector y forma parte de Manos a la Obra, programa mediante el cual el Gobierno del Estado impulsa proyectos de infraestructura en los 46 municipios de Guanajuato.

“Vamos a seguir siendo un gobierno que escucha las necesidades y que traduce esas peticiones en hechos y en realidades como la que hoy estamos arrancando”, afirmó.

El secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, explicó que el proyecto contempla espacios definidos para automovilistas, ciclistas y peatones. También pidió comprensión a la ciudadanía durante los trabajos y solicitó respetar los señalamientos viales.

Por su parte, Israel Martínez Martínez, secretario de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable, reconoció la coordinación con el Gobierno del Estado para concretar una obra que llevaba varios años proyectada y que ayudará a desahogar el tránsito entre las vialidades Delta y Asís, además de facilitar el paso del transporte público.

Entregan nuevo preescolar en Villa Olímpica

Como parte de su gira de trabajo por León, la gobernadora también entregó las instalaciones del Jardín de Niños Sara Montoya Patiño, ubicado en el fraccionamiento Villa Olímpica, donde se invirtieron 10 millones 231 mil pesos.

El nuevo plantel ofrecerá mejores espacios de aprendizaje para 160 niñas y niños y cuenta con seis aulas, dirección, módulo de baños, patio cívico techado, acceso y andadores.

Libia Dennise destacó que el preescolar lleva el nombre de una mujer guanajuatense reconocida por su trayectoria en la poesía, como parte del reconocimiento a las mujeres que han dejado huella en la historia del estado.

En la entrega participaron la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador; el secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez; el vicepresidente del Consejo Estatal de Ingenieros Civiles Guanajuato A.C., Edmundo Rafael Medel González; la presidenta de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, Dalia Eréndira Mendoza Puga; la senadora Alma Cristina Rodríguez Vallejo, así como los diputados federales Laura Cristina Márquez y Alan Márquez Becerra, además de vecinos de las colonias del sur de León.

Inaugura Libia Dennise Encuentro Nacional de COPARMEX

En su agenda de actividades, la gobernadora también encabezó la inauguración del Encuentro Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), realizado en León los días 4, 5 y 6 de noviembre, con el propósito de proyectar las fortalezas de Guanajuato ante el liderazgo empresarial nacional.

“México necesita unidad, confianza, diálogo, responsabilidad y voces valientes que levanten sus ideales y visiones por el país que tanto requiere de la participación de todas y todos, por eso es por lo que celebro espacios como este Encuentro Nacional COPARMEX”, expresó.

El encuentro reúne a 68 Centros Empresariales, 14 Federaciones, tres Representaciones, 14 Delegaciones y 19 Comisiones de Trabajo.

Por su parte, COPARMEX Zona Metropolitana de León agrupa a 400 empresas de León, Silao, Guanajuato, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado, que representan aproximadamente 40 mil empleos. Además, participa en seis organismos internacionales, 34 nacionales y más de 20 locales.

Actualmente, la agenda de COPARMEX contempla tres ejes: el social, enfocado en paz, sostenibilidad, inclusión y formalidad; el político, centrado en reformas, contrapesos y certeza jurídica; y el económico, orientado al T-MEC y la geopolítica.

Durante su participación, Libia Dennise destacó las condiciones de Guanajuato para atraer inversiones y fortalecer su desarrollo, entre ellas la seguridad, certeza jurídica, infraestructura logística y talento.

En materia de inversión extranjera, informó que en dos años se han atraído 6 mil 834 millones de dólares, equivalentes al 85 por ciento de la meta sexenal, con 21 mil 681 empleos comprometidos.

También señaló que Guanajuato es la quinta economía del país, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 82.9 mil millones de dólares en 2024. En comercio exterior, reportó exportaciones por 37 mil 988 millones de dólares durante 2025 y un crecimiento anual de 4.5 por ciento en el primer semestre de 2026.

En competitividad industrial, destacó que la entidad ocupa el primer lugar nacional en producción de vehículos, con 861 mil unidades en 2025, el segundo lugar en producción manufacturera y cuenta con 12 clústeres industriales.

En capital humano y empleo, mencionó una fuerza laboral de tres millones de personas, 70 mil estudiantes de ingeniería y 11 mil egresados anuales.

La gobernadora afirmó que el Gobierno de la Gente busca fortalecer la colaboración con el sector empresarial para impulsar la competitividad, atraer inversiones y generar crecimiento productivo que se traduzca en bienestar y mejores oportunidades para las familias guanajuatenses.

“A todas y todos ustedes les decimos que cuentan con Guanajuato para seguir avanzando en el camino de la construcción del mejor México posible. Guanajuato seguirá siendo un aliado de aquellos que invierten, producen, innovan y generan empleo. Seguiremos apostando por la certeza jurídica, por la competitividad y el desarrollo regional”, concluyó.

En el encuentro estuvieron presentes Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León; Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX; Michel Sojo Quiroz, presidente de COPARMEX Zona Metropolitana de León; Karol Jared González Márquez, presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato; y Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato.

También asistieron Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno; Cristina Villaseñor Aguilar, secretaria de Economía; Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo e Identidad; Tereso Medina, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, además de legisladores locales y federales y miembros del Ayuntamiento de León.