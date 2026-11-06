Irapuato modifica rutas de transporte por puente de la Bimbo

Irapuato, Guanajuato.- Con motivo del inicio de la construcción del puente vehicular de Calzada de Guadalupe, el Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección General de Movilidad y Transporte, implementará modificaciones temporales en los recorridos de diversas rutas del transporte público, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y facilitar los traslados de la ciudadanía.

Estas medidas fueron determinadas a partir de un análisis técnico para reducir las afectaciones a las personas usuarias, ante los ajustes de circulación en vialidades como Teresa Vara, Vasco de Quiroga, Camino a la Virgen y bulevar San Roque.

Debido a la implementación de un solo sentido de circulación en las avenidas Teresa Vara y Vasco de Quiroga, se estableció un recorrido alternativo exclusivamente para el trayecto de regreso de las rutas R-21 y R-26, las cuales circularán por el bulevar San Roque para incorporarse posteriormente a la avenida Ignacio García Téllez, hasta llegar a las instalaciones del DIF Municipal, donde retomarán su recorrido habitual.

El trayecto de ida de ambas rutas se mantendrá sin modificaciones, al no presentar restricciones operativas.

Durante el tramo en el que coincidan con otras rutas sobre el bulevar San Roque, las rutas R-21 y R-26 no tendrán autorizado el ascenso de pasajeros, con la finalidad de evitar la duplicidad del servicio y mantener el orden en la operación del transporte público.

Por otra parte, en caso de registrarse altos niveles de congestión vehicular sobre el bulevar San Roque, se contempla la implementación de un recorrido alternativo temporal en el trayecto de ida de las rutas R-01, R-05, R-16, R-17, R-32, R-52, R-Valencianita y R-Loma de Conejos.

Este desvío preventivo consistiría en circular por la calle San Juan, continuar por Camino a la Virgen y reincorporarse a su recorrido habitual en la glorieta del Puente de Guadalupe.

Las autoridades municipales señalaron que estas modificaciones serán de carácter temporal y permanecerán vigentes de acuerdo con el avance de los trabajos de construcción y las condiciones de circulación en la zona.

Asimismo, hicieron un llamado a las personas usuarias del transporte público a tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y mantenerse atentos a la información oficial sobre los ajustes en los recorridos.