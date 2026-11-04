Irapuato: detienen a conductora por choque que dejó a hombre grave

Irapuato, Guanajuato.- La conductora de un auto compacto fue detenida por elementos de seguridad de Irapuato tras el choque de su vehículo con una motocicleta entre el Cuarto Cinturón Vial y la calle Violetas. El motociclista fue trasladado a un hospital en estado crítico por el impacto.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles; unidades de emergencia y tránsito municipal acudieron a atender el reporte e identificaron a un hombre en código rojo, por lo que fue llevado de emergencia a recibir atención médica.

La Secretaría de Seguridad del municipio confirmó que la mujer involucrada en el accidente donde el joven resultó gravemente lesionado será presentada ante la autoridad competente.