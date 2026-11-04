Irapuato: detienen a conductora por choque que dejó a hombre grave

Elementos de seguridad aseguraron a una mujer tras el impacto entre su vehículo y una motocicleta en el Cuarto Cinturón Vial; el motociclista se encuentra en estado crítico

Redacción Notus4 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La conductora de un auto compacto fue detenida por elementos de seguridad de Irapuato tras el choque de su vehículo con una motocicleta entre el Cuarto Cinturón Vial y la calle Violetas. El motociclista fue trasladado a un hospital en estado crítico por el impacto.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles; unidades de emergencia y tránsito municipal acudieron a atender el reporte e identificaron a un hombre en código rojo, por lo que fue llevado de emergencia a recibir atención médica.

La Secretaría de Seguridad del municipio confirmó que la mujer involucrada en el accidente donde el joven resultó gravemente lesionado será presentada ante la autoridad competente.

 

Redacción Notus4 noviembre, 2026

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