Irapuato busca regularizar 107 asentamientos irregulares donde viven más de 49 mil personas

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato se tienen identificados 107 asentamientos humanos irregulares donde habitan más de 49 mil personas, por lo que el Gobierno Municipal firmó convenios de colaboración con el Colegio de Notarios Públicos y los Colegios de Valuación Inmobiliaria para facilitar los procesos de regularización y escrituración de viviendas y terrenos.

Los acuerdos fueron formalizados a través del Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (IMUVII), como parte de las acciones impulsadas por la administración encabezada por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, para brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias.

Los convenios buscan agilizar los trámites de escrituración, facilitar la elaboración de avalúos fiscales y generar condiciones para que estos servicios puedan ofrecerse a costos accesibles.

Durante el evento, la alcaldesa señaló que la regularización de asentamientos humanos representa un tema de justicia social, debido a que permite a las familias obtener certeza jurídica sobre los terrenos y viviendas que han construido con años de esfuerzo.

Alfaro García informó que, desde 2021, se ha conseguido regularizar seis asentamientos humanos, que en conjunto representan mil 838 lotes, además de concretar 12 entregas de escrituras, con un total de mil 748 documentos otorgados a las familias beneficiadas.

“Nosotros podemos ir ya planteando metas, planteándonos objetivos de este proceso de regularización de asentamientos en nuestra ciudad. Y como parte de esos avances que se han venido dando del 2021 a la fecha, pues nos encontramos con seis asentamientos en particular que se alcanzaron su regularización y que representan 1838 lotes con la entrega de 1748 escrituras”, apuntó.

La colaboración con los organismos notariales y de valuación permitirá incorporar capacidades técnicas y profesionales para reducir obstáculos administrativos y facilitar el acceso a los servicios necesarios para concretar la escrituración.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca avanzar en el ordenamiento territorial y en la incorporación de colonias al desarrollo urbano, lo que también permitirá generar mejores condiciones para atender sus necesidades de infraestructura y servicios públicos.