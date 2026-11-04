Automovilistas ‘se saltan’ vuelta prohibida en Paseo Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Automovilistas convierten el cruce de Paseo Irapuato y la avenida Las Arboledas en una zona de riesgo tras ‘hacer caso omiso’ de la señalética que prohíbe la vuelta hacia la izquierda. La constante imprudencia de los conductores que a diario transitan por el lugar podría desencadenar en un accidente.

A pesar de que en el sitio se encuentra visible el indicador vial de la maniobra no permitida, el giro para incorporarse a la avenida Las Arboledas viniendo de Paseo Irapuato ya es una práctica común para acortar su recorrido.

Ante el constante riesgo de accidentes, conductores y sobre todo peatones que cruzan por la vialidad, poden a las autoridades de tránsito una intervención para detener dichas conductas y evitar atropellamientos y choques.