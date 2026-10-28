iPhone Duo presenta fallas en la pantalla plegable; Apple ofrecerá reemplazos

México.- El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, enfrenta sus primeros cuestionamientos por problemas en la pantalla interna, luego de que usuarios reportaran grietas y líneas cerca de la bisagra, a pocos días de su lanzamiento comercial.

De acuerdo con información publicada por Reuters, las primeras imágenes de los dispositivos afectados comenzaron a circular en redes sociales durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre. Los daños reportados se concentran en la zona central donde la pantalla se dobla.

¿Qué fallas presenta el iPhone Duo?

Los reportes iniciales muestran grietas y líneas en la pantalla plegable, particularmente cerca de la bisagra. Algunos usuarios también señalaron una sensación de atasco y, en ciertos casos, un sonido antes de que apareciera el daño.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido públicamente una causa definitiva ni se ha confirmado qué proporción del total de dispositivos vendidos presenta el problema.

La empresa especializada en reparación iFixit examinó el diseño de la bisagra y realizó simulaciones a partir de imágenes de desmontaje, patentes y tomografías computarizadas. Según sus conclusiones, una barra de soporte central podría no apartarse correctamente durante el plegado, lo que generaría un punto de tensión cerca de la zona donde se han observado los daños.

Esta explicación es una hipótesis técnica de iFixit, no una causa confirmada por Apple.

¿Qué ha dicho Apple sobre las fallas?

El 26 de octubre, Apple reconoció que existe un problema que afecta la pantalla interna de un número reducido de unidades.

En una declaración difundida a medios especializados y recogida por Reuters, la compañía señaló que está al tanto de la incidencia y pidió a los usuarios cuyos dispositivos presenten fallas que contacten con AppleCare para obtener un reemplazo.

Apple no detalló qué provoca los daños ni anunció públicamente una solución técnica definitiva. La compañía también destacó que la respuesta inicial de los usuarios al nuevo dispositivo ha sido positiva.

La atención ahora se centra en la respuesta de la empresa ante los reportes y en si los problemas se mantienen limitados a unas cuantas unidades o aparecen nuevos casos conforme aumente el número de teléfonos en circulación.

¿Cómo van las ventas del iPhone Duo?

El dispositivo comenzó a venderse el 23 de octubre de 2026, después de que las preventas iniciaran el día 16. Según Reuters, los pedidos iniciales agotaron rápidamente la disponibilidad en línea y los tiempos de entrega se extendieron debido a la demanda y a las limitaciones de suministro.

Apple calificó la respuesta a las preventas como “nada menos que extraordinaria”, de acuerdo con una declaración difundida durante el periodo de pedidos.

No obstante, Apple no ha publicado una cifra oficial de unidades vendidas del iPhone Duo. Las estimaciones disponibles corresponden a firmas de análisis y no deben confundirse con resultados confirmados por la compañía.

Por ejemplo, Counterpoint Research estimó en septiembre que Apple podría vender alrededor de 6 millones de unidades durante 2026. Esa proyección depende de la capacidad de la empresa para aumentar la producción y atender los pedidos.

La disponibilidad limitada también se relaciona con la complejidad de fabricar un teléfono plegable, que integra una pantalla flexible y una bisagra con numerosos componentes.

Un lanzamiento con expectativas y cuestionamientos

El iPhone Duo llegó al mercado como una nueva apuesta de Apple en el segmento de los teléfonos plegables. Su precio inicial anunciado en Estados Unidos fue de mil 999 dólares.

Las primeras reseñas también señalaron aspectos que podrían influir en la decisión de compra, como la ausencia de una cámara teleobjetivo y la necesidad de que algunas aplicaciones de terceros se adapten al formato de pantalla.

Por ahora, la demanda inicial y los problemas de pantalla representan dos aspectos distintos del lanzamiento: las preventas muestran interés por el producto, mientras que los reportes de fallas plantean dudas sobre su durabilidad que todavía requieren más evidencia.

La respuesta de Apple será clave para conocer el alcance real de la incidencia, mientras los reemplazos y la llegada de más unidades permitan observar cómo se comporta el dispositivo entre un mayor número de usuarios.